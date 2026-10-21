Fans van Remedy Entertainment dachten dat Control Resonant mogelijk een eerste hint naar Alan Wake 3 bevatte.

De game bevat namelijk een opvallende verwijzing naar de horrorserie, maar volgens creatief directeur Mikael Kasurinen moeten spelers daar niet direct een aankondiging van een nieuwe game in zien.

In een interview met Video Games Chronicle legt Kasurinen uit dat Remedy met het easter egg vooral een interessant moment voor spelers wilde creëren. Hoewel de studio graag zaadjes plant voor toekomstige verhalen, was het belangrijk dat Control Resonant ook als zelfstandig avontuur overeind blijft.

Opvallend Alan Wake-easter egg zorgt voor speculatie: Control Resonant hint niet op Alan Wake 3, zegt regisseur

In Control Resonant kunnen spelers een verborgen ruimte ontdekken met een liveactionfragment waarin Sam Lake, Ilkka Villi en Matthew Porretta te zien zijn. De drie zijn nauw verbonden met de Alan Wake-serie, respectievelijk als creatief gezicht van Remedy en als acteur en stemacteur van Alan Wake.

Het fragment verwijst naar de gebeurtenissen rond Alan Wake en het mysterieuze Dark Place. Daardoor ontstond onder fans de vraag of Remedy hiermee alvast een eerste blik op Alan Wake 3 had gegeven.

De studio heeft in het verleden vaker verwijzingen naar toekomstige projecten verstopt in zijn games. Zo bevatte de oorspronkelijke Control verwijzingen naar Alan Wake, terwijl Alan Wake 2 de onderlinge verbanden tussen de verschillende games van Remedy verder uitbreidde.

Control Resonant moet een afgerond verhaal vertellen

Kasurinen ontkent echter dat het fragment bedoeld is om een toekomstige game te onthullen. Volgens de regisseur was het belangrijk dat Control Resonant een eigen identiteit kreeg en niet uitsluitend diende als voorbereiding op een volgend project.

De ontwikkelaar wilde voorkomen dat spelers het gevoel kregen dat belangrijke mysteries onopgelost bleven omdat de antwoorden pas in een volgende game zouden verschijnen. CONTROL Resonant moest een duidelijk begin, midden en einde hebben.

Dat betekent niet dat Remedy geen toekomstige verhalen meer wil vertellen binnen hetzelfde universum. Kasurinen geeft juist aan dat bepaalde elementen uit de game kunnen doorwerken in toekomstige projecten. Het easter egg moet alleen niet worden gezien als een rechtstreekse aankondiging van wat er hierna komt.

Komt Alan Wake 3 er nog?

Voorlopig heeft Remedy Entertainment met deze uitspraken geen nieuwe Alan Wake-game aangekondigd. De verwijzing in Control Resonant blijft daarmee vooral een interessant onderdeel van het bredere universum dat de studio door de jaren heen heeft opgebouwd.

Fans zullen dus moeten afwachten of Remedy op een later moment meer duidelijkheid geeft over de toekomst van Alan Wake. De studio heeft met CONTROL Resonant in ieder geval opnieuw laten zien hoe het verschillende verhalen en personages met elkaar kan verbinden, zonder dat ieder mysterie direct naar een aangekondigd vervolg hoeft te leiden.