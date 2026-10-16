Valve heeft een grote vernieuwing voor Steam-achievements aangekondigd. De nieuwe functie, genaamd Achievement Sets, is momenteel beschikbaar in de bèta van de Steam-client. Hiermee kunnen ontwikkelaars prestaties onderverdelen in afzonderlijke sets voor onder meer de basisgame, DLC en seizoensgebonden content.

Steam introduceert Achievement Sets

Achievements zijn voor veel spelers een extra motivatie om een game volledig uit te spelen. Toch kan het behalen van de felbegeerde 100% een frustrerende aangelegenheid worden wanneer ontwikkelaars na de release nieuwe prestaties toevoegen. Spelers die een game eerder volledig hadden uitgespeeld, konden daardoor hun volledige voltooiingsstatus verliezen.

Met de nieuwe Achievement Sets wil Valve dit probleem aanpakken. Ontwikkelaars kunnen prestaties voortaan groeperen op basis van het type content. Denk bijvoorbeeld aan afzonderlijke sets voor de singleplayer, multiplayer en uitbreidingen.

Iedere set krijgt een eigen voortgangsbalk. Zodra spelers alle prestaties binnen een set hebben behaald, verschijnt er bovendien een speciale melding dat de set is voltooid. Worden er later nieuwe prestaties aan een bestaande set toegevoegd, dan blijft de eerder behaalde voltooiingsstatus behouden totdat spelers met de nieuwe content aan de slag gaan.

DLC en seizoensgebonden prestaties krijgen een eigen plek

Een belangrijke verandering is de manier waarop Steam omgaat met downloadbare content. Prestaties voor DLC kunnen voortaan in een afzonderlijke set worden geplaatst, los van de basisgame. Hierdoor kunnen spelers hun hoofdgame op 100% houden zonder dat ze iedere uitbreiding hoeven aan te schaffen.

Ook tijdelijke evenementen krijgen meer mogelijkheden. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld speciale achievementsets introduceren voor Halloween of andere seizoensgebonden activiteiten. Zodra zo’n evenement voorbij is, kunnen de bijbehorende prestaties worden gearchiveerd.

Spelers die de prestaties eerder hebben vrijgespeeld, kunnen deze nog steeds op hun profiel tonen. Wie het evenement heeft gemist, wordt daardoor niet langer onnodig gehinderd bij het voltooien van de betreffende game of set.

Vernieuwde achievementpagina en vergelijking met vrienden

Naast de nieuwe indeling krijgt ook de achievementpagina een opknapbeurt. Spelers krijgen een overzicht van hun totale voortgang, de afzonderlijke achievementsets en de prestaties die ze nog moeten vrijspelen.

Valve voegt daarnaast nieuwe zoekfilters toe, zodat spelers gemakkelijker kunnen zoeken naar specifieke sets en behaalde of nog vergrendelde achievements. Ook wordt het mogelijk om de voortgang met maximaal drie vrienden tegelijk te vergelijken. Daarbij zijn onder meer zeldzame prestaties, voltooide sets en DLC-voortgang te bekijken.

De vernieuwde functies zijn bovendien op meerdere plekken binnen Steam terug te vinden. Zo kunnen voltooide achievementsets worden getoond in het profiel en de Completionist Showcase. Ook de bestaande Perfect Games-tab krijgt een nieuwe naam: Completed.

Welke games ondersteunen de nieuwe functie?

De Achievement Sets zijn momenteel beschikbaar in de Steam-clientbèta en vereisen ondersteuning vanuit de ontwikkelaars. Een eerste groep games maakt al gebruik van het nieuwe systeem.

Daaronder vallen onder meer

Valve heeft een grote vernieuwing voor Steam-achievements aangekondigd. De nieuwe functie, genaamd Achievement Sets, is momenteel beschikbaar in de bèta van de Steam-client. Hiermee kunnen ontwikkelaars prestaties onderverdelen in afzonderlijke sets voor onder meer de basisgame, DLC en seizoensgebonden content.

Steam introduceert Achievement Sets

Achievements zijn voor veel spelers een extra motivatie om een game volledig uit te spelen. Toch kan het behalen van de felbegeerde 100% een frustrerende aangelegenheid worden wanneer ontwikkelaars na de release nieuwe prestaties toevoegen. Spelers die een game eerder volledig hadden uitgespeeld, konden daardoor hun volledige voltooiingsstatus verliezen.

Met de nieuwe Achievement Sets wil Valve dit probleem aanpakken. Ontwikkelaars kunnen prestaties voortaan groeperen op basis van het type content. Denk bijvoorbeeld aan afzonderlijke sets voor de singleplayer, multiplayer en uitbreidingen.

Iedere set krijgt een eigen voortgangsbalk. Zodra spelers alle prestaties binnen een set hebben behaald, verschijnt er bovendien een speciale melding dat de set is voltooid. Worden er later nieuwe prestaties aan een bestaande set toegevoegd, dan blijft de eerder behaalde voltooiingsstatus behouden totdat spelers met de nieuwe content aan de slag gaan.

DLC en seizoensgebonden prestaties krijgen een eigen plek

Een belangrijke verandering is de manier waarop Steam omgaat met downloadbare content. Prestaties voor DLC kunnen voortaan in een afzonderlijke set worden geplaatst, los van de basisgame. Hierdoor kunnen spelers hun hoofdgame op 100% houden zonder dat ze iedere uitbreiding hoeven aan te schaffen.

Ook tijdelijke evenementen krijgen meer mogelijkheden. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld speciale achievementsets introduceren voor Halloween of andere seizoensgebonden activiteiten. Zodra zo’n evenement voorbij is, kunnen de bijbehorende prestaties worden gearchiveerd.

Spelers die de prestaties eerder hebben vrijgespeeld, kunnen deze nog steeds op hun profiel tonen. Wie het evenement heeft gemist, wordt daardoor niet langer onnodig gehinderd bij het voltooien van de betreffende game of set.

Vernieuwde achievementpagina en vergelijking met vrienden

Naast de nieuwe indeling krijgt ook de achievementpagina een opknapbeurt. Spelers krijgen een overzicht van hun totale voortgang, de afzonderlijke achievementsets en de prestaties die ze nog moeten vrijspelen.

Valve voegt daarnaast nieuwe zoekfilters toe, zodat spelers gemakkelijker kunnen zoeken naar specifieke sets en behaalde of nog vergrendelde achievements. Ook wordt het mogelijk om de voortgang met maximaal drie vrienden tegelijk te vergelijken. Daarbij zijn onder meer zeldzame prestaties, voltooide sets en DLC-voortgang te bekijken.

De vernieuwde functies zijn bovendien op meerdere plekken binnen Steam terug te vinden. Zo kunnen voltooide achievementsets worden getoond in het profiel en de Completionist Showcase. Ook de bestaande Perfect Games-tab krijgt een nieuwe naam: Completed.

Welke games ondersteunen de nieuwe functie?

De Achievement Sets zijn momenteel beschikbaar in de Steam-clientbèta en vereisen ondersteuning vanuit de ontwikkelaars. Een eerste groep games maakt al gebruik van het nieuwe systeem.

Daaronder vallen onder meer Portal 2, Left 4 Dead 2, Forza Horizon 5, DREDGE, Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator, Age of Wonders 4 enTeam Fortress 2. Ook Call of Duty: Modern Warfare 4 en LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight staan op de lijst.

De volledige vernieuwing is dus nog niet voor iedere game beschikbaar. Naarmate meer ontwikkelaars de functie implementeren, kunnen spelers de nieuwe indeling bij steeds meer titels verwachten.

Wanneer verschijnt de update voor iedereen?

Op dit moment maakt Valve de nieuwe functies beschikbaar via de bèta van de Steam-client. Spelers die de vernieuwde achievements alvast willen uitproberen, kunnen deelnemen aan de Steam Client Beta.

Valve geeft aan dat de functies tijdens de bètafase verder worden verbeterd. Een definitieve releasedatum voor de algemene beschikbaarheid is nog niet bekendgemaakt.

Met deze update zet Steam een flinke stap voor spelers die graag iedere achievement verzamelen. Vooral voor completionists is het goed nieuws dat nieuwe DLC niet langer automatisch hun eerder behaalde 100% hoeft af te pakken.

De volledige vernieuwing is dus nog niet voor iedere game beschikbaar. Naarmate meer ontwikkelaars de functie implementeren, kunnen spelers de nieuwe indeling bij steeds meer titels verwachten.

Wanneer verschijnt de update voor iedereen?

Op dit moment maakt Valve de nieuwe functies beschikbaar via de bèta van de Steam-client. Spelers die de vernieuwde achievements alvast willen uitproberen, kunnen deelnemen aan de Steam Client Beta.

Valve geeft aan dat de functies tijdens de bètafase verder worden verbeterd. Een definitieve releasedatum voor de algemene beschikbaarheid is nog niet bekendgemaakt.

Met deze update zet Steam een flinke stap voor spelers die graag iedere achievement verzamelen. Vooral voor completionists is het goed nieuws dat nieuwe DLC niet langer automatisch hun eerder behaalde 100% hoeft af te pakken.