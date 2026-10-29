Phantom Blade Zero is op de releasedag uitgegroeid tot een van de grootste game-lanceringen van het jaar op Steam. De actie-RPG van ontwikkelaar S-Game bereikte een piek van 723.876 gelijktijdige spelers. Daarmee komt de game in de buurt van de grens van één miljoen spelers op het platform.

Indrukwekkende start voor Phantom Blade Zero

De belangstelling voor Phantom Blade Zero is groot. Op de eerste dag na de release liep het aantal gelijktijdige spelers op Steam gedurende de dag flink op. Volgens SteamDB bereikte de game een piek van 723.876 spelers op 29 oktober. Ook stond de titel bovenaan de lijst met bestverkochte games op Steam.

Daarmee laat S-Game zien dat er veel belangstelling bestaat voor de nieuwe actie-RPG. De game combineert snelle martial arts-gevechten met een duistere fantasiewereld, geïnspireerd door Chinese wuxia-films. Spelers kruipen in de huid van Soul, een krijger die is beschuldigd van de moord op zijn meester en nog maar 66 dagen te leven heeft.

Komt de game nog boven één miljoen spelers uit?

Met een piek van ruim 723.000 gelijktijdige spelers is Phantom Blade Zero al bijzonder succesvol van start gegaan. De vraag is nu of de game de grens van één miljoen gelijktijdige spelers weet te bereiken. De eerste cijfers laten in ieder geval zien dat de belangstelling op de lanceringsdag bleef groeien.

De Steam-cijfers vertellen overigens niet het volledige verhaal. Phantom Blade Zero is naast Steam ook verkrijgbaar via de Epic Games Store en op de PlayStation 5. Het aantal spelers op die platforms is niet inbegrepen in de SteamDB-statistieken.

Of de game daadwerkelijk de grens van één miljoen gelijktijdige Steam-spelers bereikt, moet nog blijken. De lancering heeft in ieder geval voor een opvallende mijlpaal gezorgd voor de nieuwe franchise van S-Game.