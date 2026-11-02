Phantom Blade Zero verkoopt meer dan 4 miljoen exemplaren in slechts drie dagen

Het gaat hard voor Phantom Blade Zero. De actiegame van ontwikkelaar S-GAME is binnen 72 uur na release al meer dan vier miljoen keer verkocht. Dat heeft de studio bekendgemaakt via het officiële X-account van de game.



De ontwikkelaar bedankt spelers voor de steun en het enthousiasme rondom de release. De verkoopcijfers zijn een flinke opsteker voor S-GAME, dat met Phantom Blade Zero zijn eerste grote console- en pc-release neerzet.

In Phantom Blade Zero kruipen spelers in de huid van Soul, een krijger die na een mislukte aanslag nog maar 66 dagen te leven heeft. Hij moet zijn naam zuiveren, afrekenen met zijn vijanden en ondertussen een groter complot ontrafelen. De game combineert traditionele Chinese martial arts met fantasy en invloeden uit de kungfufilms van vroeger.

Met meer dan vier miljoen verkochte exemplaren in drie dagen heeft S-GAME in ieder geval een bijzonder succesvolle lancering achter de rug. De studio heeft nog geen verdere uitsplitsing van de verkoopcijfers per platform bekendgemaakt.

Voor een studio die met deze release een grote stap richting de console- en pc-markt zet, is dat een indrukwekkend resultaat.