Studio achter GANG OF DRAGON officieel ontbonden

Nagoshi Studio, de ontwikkelstudio van Like a Dragon-bedenker Toshihiro Nagoshi, is officieel ontbonden. Aandeelhouders stemden op 31 oktober in met de opheffing van het bedrijf. De beslissing werd op 2 november gepubliceerd in het Japanse staatsblad.



Het nieuws komt niet geheel onverwacht. De toekomst van de studio was de afgelopen periode al onzeker geworden. Zo verdween het officiële YouTube-kanaal en trok investeerder NetEase Games zich terug. Ook de website van de ontwikkelaar was niet langer bereikbaar.

Volgens de officiële bekendmaking is Minoru Morinaga aangesteld als vereffenaar van het bedrijf. Schuldeisers hebben vanaf de dag na publicatie twee maanden de tijd om eventuele vorderingen in te dienen. Dit is onderdeel van de formele afwikkeling van de onderneming. De studio blijft juridisch bestaan totdat de vereffening is afgerond en de definitieve sluiting is geregistreerd.

Ook binnen de leiding van Nagoshi Studio vonden eerder dit jaar al veranderingen plaats. Op 31 maart legden alle bestuurders, waaronder Toshihiro Nagoshi, hun functie neer. Morinaga keerde eind mei terug als bestuurder en werd benoemd tot vertegenwoordiger van het bedrijf. Andere voormalige kopstukken, waaronder producent en regisseur Daisuke Sato, kregen geen nieuwe aanstelling.