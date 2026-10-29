GTA 6 laat je zelf bepalen wat voor crimineel je bent

In Grand Theft Auto 6 draait het niet alleen om welke misdaden je pleegt, maar ook om hoe je daarbij te werk gaat.

Rockstar introduceert het Criminal Profile-systeem, dat bijhoudt hoe Jason en Lucia zich gedragen. Spelers kunnen zich professioneler opstellen of juist voor een onvoorspelbare aanpak kiezen.

Criminal Profile houdt je gedrag bij

Rockstar North-cohoofd Rob Nelson heeft meer uitleg gegeven over het Criminal Profile-systeem van GTA 6. De functie houdt bij wat voor soort crimineel je bent en kan invloed hebben op hoe de wereld op je reageert en hoe het verhaal zich ontwikkelt.

Daarbij draait het niet om een simpel goed-of-foutsysteem. Volgens Nelson is er geen juiste of verkeerde manier om het spel te spelen. Het gaat vooral om de keuzes die je consequent maakt. Wie tijdens een missie doet wat nodig is, hoeft zich niet direct zorgen te maken over zijn profiel. Het zijn vooral de onnodige acties die je regelmatig uitvoert die je speelstijl kunnen beïnvloeden.

Spelers kunnen bijvoorbeeld proberen situaties zo professioneel mogelijk aan te pakken, maar ook kiezen voor een veel gewelddadigere en onvoorspelbare speelstijl. Het systeem moet ervoor zorgen dat jouw gedrag beter aansluit op het verhaal van Jason en Lucia, die samen op de vlucht zijn.

Meer vrijheid dan in Red Dead Redemption 2

Het systeem doet denken aan het Honour-systeem uit Red Dead Redemption 2, maar volgens Rockstar gaat het om een andere aanpak. In GTA 6 ligt de nadruk niet op een traditionele morele beoordeling van je acties, maar op het soort crimineel dat je bent.

Ook de wereld zelf speelt daarin een rol. Rockstar wil dat spelers niet langer het gevoel hebben dat zij als enige gevaarlijk zijn. Andere personages kunnen eveneens gewelddadig reageren, waardoor situaties minder voorspelbaar worden en spelers vaker moeten nadenken over hun volgende stap.

Dat betekent niet dat je altijd voorzichtig moet spelen. Wie liever met veel geweld door Leonida trekt, krijgt die vrijheid nog steeds. Het Criminal Profile-systeem moet vooral rekening houden met de manier waarop je speelt, in plaats van één speelstijl op te leggen.

Keuzes kunnen invloed hebben op het verhaal

Het Criminal Profile staat los van het relatiesysteem tussen Jason en Lucia. Hoeveel tijd je samen doorbrengt en welke activiteiten je onderneemt, kan hun onderlinge relatie beïnvloeden. Tegelijkertijd kunnen grotere en kleinere beslissingen gevolgen hebben voor het verhaal.

Daarmee probeert Rockstar de open wereld en het verhaal meer met elkaar te verbinden. De manier waarop je speelt, moet niet losstaan van de personages die je bestuurt.

Hoe groot de gevolgen van het Criminal Profile precies zijn, is nog niet volledig duidelijk. Wel lijkt Rockstar meer ruimte te willen bieden om zelf te bepalen hoe Jason en Lucia zich als criminelen gedragen.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.