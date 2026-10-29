Grand Theft Auto 6 heeft op een bijzondere manier nieuwe gameplay gekregen. In de nieuwste aflevering van South Park zijn nooit eerder vertoonde beelden van de aankomende game te zien.

Daarin ontdekt Jason dat je in de open wereld niet alleen vuurwapens kunt gebruiken, maar ook een wel heel smerig alternatief.

Jason gebruikt hondenpoep als wapen

In de aflevering, die op 28 oktober werd uitgezonden, krijgen Stan, Kyle, Cartman en hun vrienden nieuwe beelden van GTA 6 te zien. De scène speelt zich af op een druk strand in Vice City. Een hond doet zijn behoefte op het strand, waarna het baasje de uitwerpselen opruimt.

Jason besluit vervolgens iets naar de man te gooien, waardoor deze zich omdraait om verhaal te halen. Wanneer de situatie uitloopt op een gevecht, grijpt Jason het zakje met hondenpoep en slaat hij de man ermee op het hoofd.

Het is misschien niet de gameplay waar fans op hoopten, maar het fragment laat wel een opvallend detail zien. Spelers kunnen voorwerpen uit de omgeving gebruiken om een gevecht aan te gaan. Ook krijgen we een korte indruk van het drukke strand en de vele aanwezige personages.

Rockstar Games wordt vermeld in de aftiteling

Dat het om echte GTA 6-beelden gaat, blijkt uit de aftiteling van de aflevering. Daarin wordt Rockstar Games bedankt voor het gebruik van de gameplay. Daarmee gaat het dus niet om een animatie die South Park zelf heeft gemaakt om de game belachelijk te maken.

De verschijning past bovendien bij de terugkerende grappen over GTA 6 in het huidige seizoen van South Park. De langverwachte game wordt daarin regelmatig aangehaald als iets waar mensen reikhalzend naar uitkijken.

GTA 6 verschijnt in november

Het is opmerkelijk dat nieuwe gameplaybeelden niet via een traditionele trailer van Rockstar zijn verschenen, maar voor het eerst in een aflevering van South Park te zien waren. De scène duurt slechts kort, maar geeft fans opnieuw een kijkje in de wereld van Jason en Lucia.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Tot die tijd kunnen fans het fragment uit South Park nog eens bekijken en zich afvragen welke andere voorwerpen straks als wapen kunnen dienen.

Eén ding is duidelijk: in GTA 6 hoef je niet altijd een pistool te trekken om een gevecht te beginnen.