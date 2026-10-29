Zelfs de ontwikkelaars van Grand Theft Auto 6 hebben nog niet alles van de game gezien.

Aaron Garbut, co-hoofd van Rockstar North, vertelt dat hij tijdens het spelen nog regelmatig locaties ontdekt waar hij nooit eerder is geweest. Dat onderstreept hoeveel aandacht Rockstar aan de open wereld van Leonida heeft besteed.

Zelfs Rockstar kent de hele wereld nog niet

In een interview met Edge Magazine vertelt Aaron Garbut dat hij tijdens het spelen nog steeds nieuwe locaties tegenkomt. Volgens hem is vrijwel iedere steeg tot in detail uitgewerkt en hebben ontwikkelaars ook op plekken waar spelers misschien snel voorbijrijden veel aandacht besteed aan de omgeving.

Die details zijn niet alleen bedoeld om de wereld er mooier uit te laten zien. Gebouwen vertellen ook verhalen over de mensen die er wonen. Foto’s aan de muur, spullen op tafels en rommel in een woonkamer geven een indruk van het leven van de bewoners.

Garbut beschrijft bijvoorbeeld hoe hij tijdens een speelsessie een huis binnenliep dat hij nog nooit eerder had bezocht. In de ene kamer hingen familiefoto’s van een hond, terwijl de volgende kamer volledig overhoop was gehaald door hetzelfde dier. De rommel en uitwerpselen lagen verspreid door de ruimte.

Ook Jason reageert op zulke omgevingen. Rockstar heeft namelijk gewerkt aan reacties waarbij personages hun afkeer laten blijken wanneer ze ergens een onaangename geur tegenkomen.

Leonida draait om details en ontdekking

Rockstar wil met GTA 6 een wereld neerzetten waarin spelers niet voortdurend van missie naar missie hoeven te reizen. Wie van de gebaande paden afwijkt en zelf op onderzoek uitgaat, moet regelmatig nieuwe details en situaties tegenkomen.

Dat past bij de grotere hoeveelheid gebouwen die spelers kunnen betreden. Volgens Garbut bevat GTA 6 aanzienlijk meer interieurs dan eerdere games van de studio. Daarbij moet iedere locatie aanvoelen alsof er daadwerkelijk mensen wonen of werken.

Ook de personages op straat krijgen meer aandacht. Hun reacties hangen onder meer af van hun temperament, agressiviteit, omgeving en wat ze eerder hebben meegemaakt. Daardoor moeten ontmoetingen minder voorspelbaar worden en kan dezelfde situatie anders verlopen afhankelijk van de omstandigheden.

Een wereld die spelers zelf moeten ontdekken

De omvang van GTA 6 zit volgens deze uitleg dus niet alleen in de grootte van de kaart. Vooral de hoeveelheid details, de interieurs en de reacties van personages moeten ervoor zorgen dat Leonida blijft verrassen.

Dat zelfs een ontwikkelaar die al jaren aan de game werkt nog onbekende locaties tegenkomt, geeft een indruk van de hoeveelheid werk die in de wereld is gestoken. Het is uiteraard nog afwachten hoe dit alles uitpakt wanneer spelers zelf aan de slag kunnen, maar Rockstar lijkt sterk in te zetten op ontdekking buiten de hoofdmissies om.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series S/X.