Electronic Arts zou een opvallende keuze hebben gemaakt tussen twee grote sciencefictionfranchises.

Volgens een nieuw rapport heeft de uitgever besloten om een nieuw Mass Effect-project van BioWare op te offeren voor een mogelijke terugkeer van Star Wars: Battlefront 3. Opmerkelijk genoeg is de ontwikkeling van die laatste game nog niet eens begonnen.

Volgens berichtgeving van Bloomberg, waar Insider Gaming over schrijft, had EA twee grote sciencefictionprojecten in zijn portfolio die samen honderden miljoenen dollars aan kosten met zich meebrachten. Uiteindelijk zou de uitgever Star Wars als de veiligere investering hebben beschouwd.

Daarbij speelde volgens het rapport mee dat EA meer vertrouwd is met shooters dan met grootschalige RPG’s. Een nieuwe Battlefront-game zou daardoor vanuit zakelijk oogpunt minder risicovol zijn dan een nieuwe Mass Effect.

Tegenvallende resultaten spelen mogelijk een rol

De beslissing zou niet uit de lucht zijn komen vallen. De afgelopen jaren kende BioWare meerdere tegenvallers. Zowel Mass Effect: Andromeda als Anthem en Dragon Age: The Veilguard konden niet aan de verwachtingen voldoen.

Ook veranderingen binnen de top van EA zouden invloed hebben gehad op de beslissing. Volgens het rapport was Laura Miele, die zich achter BioWare en de Mass Effect-franchise schaarde, door een verschuiving binnen de bedrijfsleiding minder invloedrijk geworden.

Voor fans van Mass Effect is het nieuws opnieuw een flinke tegenvaller. De franchise heeft sinds Mass Effect: Andromeda uit 2017 geen nieuw hoofddeel meer gekregen.

Een nieuwe Battlefront is nog lang geen zekerheid

Hoewel Star Wars volgens EA de veiligere investering zou zijn, betekent dit niet dat Battlefront 3 binnenkort daadwerkelijk verschijnt. De ontwikkeling van de game is volgens de berichtgeving nog niet eens begonnen. Al wordt er wel gemeld dat LucasArts in gesprek is met diverse partijen voor een derde Battlefront.

Het blijft dan ook afwachten of EA daadwerkelijk groen licht geeft voor een nieuw deel. De Star Wars-franchise heeft met Battlefront en Battlefront II al een stevige geschiedenis binnen het shootersegment, maar een derde deel zal opnieuw moeten bewijzen dat het publiek hierop zit te wachten.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: EA lijkt bereid om een bestaande RPG-franchise opzij te schuiven voor een project waarvan de toekomst nog onzeker is.