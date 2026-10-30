Gears of War: E-Day zou inmiddels meer dan 400.000 exemplaren hebben verkocht op Xbox en Steam.

Dat blijkt uit schattingen waarover Insider Gaming bericht. Daarnaast zou de game een aanzienlijk groter publiek hebben bereikt via Xbox Game Pass.

De verkoopcijfers zijn afkomstig uit externe schattingen en zijn niet officieel bevestigd door Microsoft. Volgens de berichtgeving zou Gears of War: E-Day daarnaast ongeveer 1,7 miljoen spelers via Game Pass hebben bereikt.

Game Pass maakt succes lastiger meetbaar

De cijfers laten zien hoe lastig het tegenwoordig kan zijn om het commerciële succes van een game te beoordelen. Waar traditionele verkoopcijfers een redelijk duidelijk beeld geven, werkt dat bij een abonnementsdienst anders.

Spelers kunnen Gears of War: E-Day immers via Game Pass spelen zonder de game afzonderlijk aan te schaffen. Dat betekent echter niet dat deze spelers geen commerciële waarde vertegenwoordigen. Abonnementen, nieuwe gebruikers en het behouden van bestaande abonnees kunnen eveneens bijdragen aan de inkomsten van Microsoft.

Ook zouden volgens de beschikbare schattingen ongeveer 722.000 spelers een betaalde upgrade hebben aangeschaft. Daarmee ontstaat een beeld van een game die een aanzienlijk publiek heeft bereikt, maar waarvan de daadwerkelijke financiële prestaties moeilijker vast te stellen zijn.

Hoe succesvol is Gears of War: E-Day?

Zonder officiële verkoopcijfers of informatie over de ontwikkelkosten is het lastig om te bepalen hoe succesvol Gears of War: E-Day financieel is geweest.

De geschatte verkoop van meer dan 400.000 exemplaren is in ieder geval een interessant gegeven, zeker wanneer deze naast het bereik via Game Pass wordt gelegd.

Voorlopig blijft het wachten op officiële cijfers van Microsoft. Tot die tijd geven de beschikbare schattingen vooral een indicatie van het bereik van de nieuwste Gears of War-game.