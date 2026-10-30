Fans van Assassin’s Creed die hopen op een remake van een van de oudere delen moeten voorlopig nog even geduld hebben.

Ubisoft heeft bevestigd dat er momenteel geen andere remakes van de franchise actief in ontwikkeling zijn. Dat maakte de uitgever bekend in een nieuwe update over de toekomst van Assassin’s Creed.

Volgens Ubisoft heeft de ontwikkeling van Assassin’s Creed Black Flag Resynced het team veel geleerd. Het opnieuw opbouwen van bestaande systemen, het toevoegen van nieuwe elementen en het behouden van de oorspronkelijke ervaring bleek een flinke uitdaging.

De uitgever is naar eigen zeggen tevreden met het eindresultaat en de ontvangst van de remake. Toch betekent dit niet dat er direct meer remakes volgen.

Nieuwe Assassin’s Creed-projecten krijgen voorrang

Ubisoft geeft aan dat de ontwikkelteams zich momenteel richten op de volgende generatie Assassin’s Creed-games. Daarbij gaat het onder meer om nieuwe omgevingen en verhalen die nog niet zijn aangekondigd.

Dat betekent overigens niet dat toekomstige remakes volledig van tafel zijn. Ubisoft sluit niet uit dat oudere games op een later moment opnieuw worden uitgebracht. De uitgever blijft naar eigen zeggen kijken naar mogelijkheden om klassieke delen terug te brengen.

Voor fans die hopen op een remake van de originele Assassin’s Creed of de Ezio-trilogie is er voorlopig echter weinig concreets om naar uit te kijken.

Assassin’s Creed Hexe krijgt update in 2027

Naast de plannen voor toekomstige games gaf Ubisoft ook een update over twee eerder aangekondigde projecten.

Codename Hexe, de duisterdere nieuwe toevoeging aan de franchise, boekt volgens Ubisoft gestaag vooruitgang. Er is echter nog werk aan de winkel. Een volgende grote update over de game staat gepland voor 2027.

Ook Codename Invictus, het multiplayerproject binnen de franchise, is nog volop in ontwikkeling. Na een eerste testsessie met honderden spelers heeft Ubisoft besloten de game verder aan te passen. Testers waren positief over onder meer de parkour, verticale omgevingen en teamgevechten, maar wilden tegelijkertijd meer herkenbare Assassin’s Creed-elementen terugzien.

Assassin’s Creed bestaat twintig jaar in 2027

Er is overigens nog genoeg om naar uit te kijken. In 2027 bestaat Assassin’s Creed twintig jaar. Ubisoft is van plan dit jubileum te vieren met nieuwe aankondigingen, updates, beloningen en evenementen voor de community.

Wat die plannen precies inhouden, houdt de uitgever voorlopig nog geheim.

Voorlopig lijkt Ubisoft dus vooral vooruit te willen kijken. Maar met twintig jaar aan geschiedenis en een flinke verzameling geliefde personages is er genoeg materiaal om in de toekomst nog eens naar terug te keren. Wij vinden het erg jammer dat we geen remakes meer krijgen, want Black Flag Resynched smaakte echt naar meer!