Ubisoft heeft nieuwe details gedeeld over Assassin’s Creed Invictus. De aankomende multiplayergame heeft de afgelopen maanden een besloten testsessie gehad waaraan honderden spelers deelnamen.

Hoewel de eerste reacties op verschillende onderdelen positief waren, kreeg Ubisoft ook duidelijke feedback over de identiteit van de game.

Volgens Ubisoft konden de testers aan de slag met een vroege versie van Invictus. Vooral de parkour, verticale opbouw van de maps en dynamische teamgevechten vielen in de smaak. Ook de mogelijkheid om verschillende bekende Assassin’s Creed-personages te gebruiken, ieder met eigen vaardigheden en speelstijlen, werd positief ontvangen.

Toch was niet iedereen volledig overtuigd van de richting die de game opging.

Meer herkenbare Assassin’s Creed-elementen

Een belangrijk punt uit de feedback was dat spelers meer herkenbare elementen uit de Assassin’s Creed-serie wilden terugzien. Hoewel de basis van Invictus potentie liet zien, vonden testers dat de game sterker moest aansluiten bij de bekende kenmerken van de franchise.

Ubisoft heeft die kritiek naar eigen zeggen serieus genomen. Het ontwikkelingsteam heeft de afgelopen maanden gewerkt aan aanpassingen en wil Invictus een richting geven waarin de bekende elementen van Assassin’s Creed beter naar voren komen.

De multiplayerambities van het project blijven daarbij behouden.

Ontwikkeling gaat verder

De ontwikkeling van Assassin’s Creed Invictus is nog in volle gang. Ubisoft geeft aan dat er de komende periode nieuwe versies getest zullen worden en dat het project verder wordt aangepast op basis van feedback.

De uitgever waarschuwt bovendien dat informatie en beelden die online circuleren mogelijk niet meer overeenkomen met de huidige versie van de game. De eerdere tests hebben immers al tot veranderingen binnen het project geleid.

Wanneer spelers zelf met Assassin’s Creed Invictus aan de slag kunnen, is nog niet bekendgemaakt.