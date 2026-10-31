Activision heeft excuses aangeboden voor het gebruik van echte beelden van de dodelijke Itaewon-ramp in Call of Duty: Modern Warfare 4.

Na stevige kritiek van nabestaanden en Zuid-Koreaanse organisaties heeft de uitgever besloten het beeldmateriaal volledig uit de game te verwijderen. Dit gebeurt via een update die op 12 november verschijnt.

Echte rampbeelden verwerkt in fictief oorlogsverhaal

De beelden waren te zien tijdens de openingsscène van Modern Warfare 4, waarin verschillende nieuwsfragmenten worden getoond om de fictieve Noord-Koreaanse invasie van Zuid-Korea te introduceren.

Een van die fragmenten bleek afkomstig te zijn uit de nasleep van de Itaewon-ramp in Seoul op 29 oktober 2022. Daar kwamen tijdens Halloweenfestiviteiten 159 mensen om het leven en raakten 196 mensen gewond. Het fragment toont onder meer een hulpverlener die reanimatie toepast op een slachtoffer.

Zuid-Koreaanse spelers herkenden het oorspronkelijke nieuwsbeeld en trokken aan de bel. Ook de vereniging van nabestaanden van de Itaewon-ramp en de Korea Game Users Association eisten dat Activision het materiaal zou verwijderen.

Activision biedt excuses aan

Aanvankelijk verklaarde Activision dat het gebruik van echte nieuwsbeelden bedoeld was om het fictieve verhaal meer realisme te geven. De uitgever benadrukte daarbij dat het nooit de bedoeling was om de Itaewon-ramp of andere echte tragedies te bagatelliseren.

Na de kritiek heeft Activision alsnog besloten de beelden volledig te verwijderen. In een verklaring aan Zuid-Koreaanse media bood het bedrijf excuses aan aan de slachtoffers, nabestaanden en iedereen die door het gebruik van het materiaal is geraakt.

De betreffende beelden verdwijnen via een game-update die gepland staat voor 12 november.

Een pijnlijke keuze voor realisme

Het incident roept opnieuw vragen op over het gebruik van echte gebeurtenissen in videogames. Hoewel nieuwsbeelden kunnen bijdragen aan een geloofwaardige setting, ligt het gebruik van beelden van daadwerkelijke slachtoffers en rampen bijzonder gevoelig.

Voor de nabestaanden gaat het immers niet om fictie, maar om een tragedie die nog altijd grote gevolgen heeft voor de betrokken families en overlevenden.

Activision heeft inmiddels toegezegd de beelden te verwijderen. Daarmee erkent de uitgever dat de gekozen aanpak niet zonder gevolgen kon blijven.