Goed nieuws voor John Romero en zijn studio Romero Games. De legendarische ontwikkelaar, bekend van onder andere DOOM en Quake, heeft een nieuwe uitgever gevonden voor zijn eerder geannuleerde Xbox-project.

Bovendien zijn tien voormalige medewerkers opnieuw aangenomen. Daarmee krijgt de studio na een moeilijke periode weer toekomstperspectief.

Van 110 medewerkers naar slechts vijf

Romero Games werkte oorspronkelijk aan een ambitieuze shooter die door Microsoft werd gefinancierd. Nadat de uitgever de financiering introk tijdens een grote ontslagronde, kwam de toekomst van het project en de studio ernstig in gevaar.

Het team bestond aanvankelijk uit ongeveer 110 medewerkers, maar kromp uiteindelijk tot slechts vijf personen. Romero probeerde het personeel zo lang mogelijk aan boord te houden terwijl hij op zoek ging naar een nieuwe uitgever.

Die zoektocht heeft inmiddels resultaat opgeleverd. Romero bevestigde tegenover Video Games Chronicle dat hij een overeenkomst heeft gesloten met een nieuwe uitgever. Wie dat is en wanneer de samenwerking officieel wordt aangekondigd, wil hij voorlopig nog niet bekendmaken.

Een compleet nieuw spel met oude onderdelen

Hoewel het project opnieuw een toekomst heeft, moeten we niet verwachten dat de oorspronkelijke Xbox-game alsnog in dezelfde vorm verschijnt.

Volgens Romero was het oorspronkelijke spel ontworpen voor een team van ongeveer 110 mensen. Met een veel kleinere ontwikkelgroep bleek het simpelweg niet haalbaar om die versie af te maken.

Daarom besloot de studio het concept volledig opnieuw te ontwerpen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande onderdelen uit het oorspronkelijke project, waaronder personages, artwork, wapens en programmeercode.

Inmiddels heeft Romero tien voormalige medewerkers teruggehaald, voornamelijk leidinggevenden van de verschillende ontwikkelteams. Daarmee bestaat de studio nu weer uit ongeveer 15 tot 16 mensen. Dat is volgens Romero precies de omvang waarvoor het nieuwe project is ontworpen.

Romero wil weer zelf games maken

De kleinere ontwikkelgroep lijkt Romero bovendien goed te bevallen. Hij vertelde dat hij liever zelf actief bezig is met het ontwerpen en bouwen van een game dan dat hij zijn dagen vult met vergaderingen en het aansturen van grote teams.

Ook de samenwerking met de nieuwe uitgever lijkt goed aan te sluiten bij die werkwijze. Romero geeft aan dat de uitgever geen creatieve eisen stelt aan het project en de studio vrij laat om zijn eigen visie te volgen.

Voor Romero Games betekent dit een nieuwe start na een periode waarin het voortbestaan van de studio onzeker was. Wanneer we het nieuwe project voor het eerst te zien krijgen, is nog niet bekend.