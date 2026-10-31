Weekoverzicht 44: GTA 6, Call of Duty en Xbox-nieuws

GTA 6 domineert het nieuws, DMZ krijgt een nieuwe impuls en Romero Games maakt een comeback – Weekoverzicht 44!

Wat een week in gameland! GTA 6 blijft nieuwe details prijsgeven, Call of Duty krijgt aandacht voor de toekomst van DMZ en Nintendo heeft een nieuwe Indie World-presentatie gehouden. Ondertussen is er goed nieuws voor John Romero, terwijl verschillende andere ontwikkelaars hun plannen voor populaire franchises moeten temperen.

Van opmerkelijke gameplaybeelden tot nieuwe ontwikkelingen bij Xbox, PlayStation en Konami: er is deze week genoeg gebeurd. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen voor je op een rij in het GamingNation-weekoverzicht!

Het belangrijkste gamingnieuws van deze week

Call of Duty: DMZ krijgt nieuwe aandacht, maar Activision moet ook excuses aanbieden





Het was een bewogen week voor Call of Duty. Spelers zijn een petitie gestart om een afzonderlijke PvE-modus aan DMZ toe te voegen. Tegelijkertijd heeft Activision de eerste details van Season 1 onthuld, waaronder nieuwe multiplayer-maps en de DMZ-locatie X01.

Niet al het nieuws was positief. Activision bood excuses aan voor het gebruik van echte beelden van de Itaewon-ramp in Modern Warfare 4. Na kritiek van nabestaanden en Zuid-Koreaanse organisaties worden de beelden via een update verwijderd.

Waarom is dit interessant?

DMZ blijft duidelijk onderwerp van gesprek binnen de community. De vraag naar een PvE-optie laat zien dat spelers graag meer keuze willen in de manier waarop ze de extraction-modus spelen. De controverse rond de rampbeelden laat tegelijkertijd zien dat realisme niet ten koste mag gaan van respect voor slachtoffers.

👉 Lees meer over de PvE-petitie voor DMZ

👉 Bekijk de details van Season 1

👉 Lees over de excuses van Activision

GTA 6 blijft nieuwe details onthullen: van openbaar vervoer tot hondenpoep





Ook deze week was GTA 6 weer volop aanwezig in het nieuws. Zo zou de game maar liefst 210 GB aan SSD-ruimte vragen. Daarnaast verwacht analist Michael Pachter dat de pc-versie mogelijk al zes à zeven maanden na de consoleversie verschijnt. Een officiële releasedatum voor pc is er echter nog niet.

Rockstar lijkt bovendien veel aandacht te besteden aan de details van de spelwereld. Spelers kunnen straks gebruikmaken van bussen en treinen, terwijl het nieuwe Criminal Profile-systeem bijhoudt hoe Jason en Lucia zich als criminelen gedragen.

En alsof dat nog niet genoeg is, kregen we via South Park ook nog een bijzonder stukje gameplay te zien. Jason gebruikt daarin hondenpoep als wapen tijdens een confrontatie op het strand. Niet bepaald de meest stijlvolle manier om een gevecht te winnen!

Waarom is dit interessant?

De hoeveelheid details laat zien hoeveel aandacht Rockstar besteedt aan de interacties en de geloofwaardigheid van de spelwereld. Niet alleen de grote missies, maar ook de kleine mogelijkheden moeten bijdragen aan een levendige ervaring.

👉 GTA 6 vraagt mogelijk 210 GB opslagruimte

👉 GTA 6 verschijnt mogelijk al in 2027 op pc

👉 Het openbaarvervoersysteem van GTA 6

👉 Het Criminal Profile-systeem uitgelegd

👉 South Park toont opmerkelijke GTA 6-gameplay

Nintendo toont nieuwe indiegames en FromSoftware stelt The Duskbloods uit





Nintendo heeft tijdens een nieuwe Indie World-presentatie een reeks indiegames voor de Switch en Switch 2 laten zien. In ongeveer vijftien minuten kwamen nieuwe gameplaybeelden, releasedata en beschikbare demo’s voorbij.

Minder goed nieuws kwam van FromSoftware. De ontwikkelaar heeft The Duskbloods uitgesteld naar 2027. De studio wil extra tijd gebruiken om onder meer de gevechten en balans verder te verbeteren.

Waarom is dit interessant?

Nintendo blijft ruimte geven aan kleinere ontwikkelaars, terwijl FromSoftware laat zien dat extra ontwikkeltijd soms nodig is om een game verder te verfijnen.

👉 Bekijk de aankondigingen van Nintendo Indie World

👉 Lees meer over het uitstel van The Duskbloods

Nieuwe vacatures bij Insomniac wijzen op meerdere speelbare X-Men





Insomniac Games lijkt mogelijk grotere plannen te hebben voor de aangekondigde X-Men-game. Nieuwe vacatures bij de studio verwijzen naar het ontwerpen van meerdere speelbare personages, ieder met eigen vaardigheden, gevechtsmechanieken en bewegingsmogelijkheden.

De vacatures noemen de X-Men-game niet rechtstreeks, dus een bevestiging ontbreekt nog. Toch geven de functieomschrijvingen aanleiding om te denken dat spelers mogelijk met meerdere bekende mutanten aan de slag kunnen.

Waarom is dit interessant?

Insomniac heeft met Spider-Man al laten zien dat het goed overweg kan met superheldengames. Meerdere speelbare X-Men zouden bovendien voor flink wat variatie in de gameplay kunnen zorgen.

👉 Lees meer over de vacatures bij Insomniac Games

Xbox en PlayStation: Netflix-deal loopt stuk terwijl PS5 de PS4 voorbijgaat





Bij Xbox en PlayStation was er deze week eveneens genoeg te bespreken. Microsoft zou volgens berichtgeving 800 miljoen dollar hebben gevraagd voor een exclusieve samenwerking met Netflix rond gameverfilmingen. Netflix zou 500 miljoen dollar hebben geboden, maar de partijen kwamen niet tot een overeenkomst.

Xbox-topvrouw Asha Sharma liet ondertussen weten dat de vraag naar consoles groter is dan het beschikbare aanbod. Dat klinkt opvallend, aangezien de hardwareomzet van Xbox volgens de kwartaalcijfers juist met 14 procent is gedaald.

Bij PlayStation is er wel een positief verkoopbericht. De PS5 heeft in de Verenigde Staten na 71 maanden ongeveer één procent meer exemplaren verkocht dan de PS4 op hetzelfde moment in zijn levenscyclus.

Waarom is dit interessant?

De cijfers en onderhandelingen laten zien hoe verschillend de uitdagingen voor beide platformhouders zijn. Xbox zoekt naar nieuwe mogelijkheden om zijn merken te benutten, terwijl PlayStation zijn positie op de consolemarkt blijft vasthouden.

👉 Lees meer over de mislukte Xbox-Netflix-deal

👉 Asha Sharma over de vraag naar Xbox-consoles

👉 Bekijk de verkoopcijfers van PS5 en PS4

The Elder Scrolls VI krijgt mogelijk eindelijk een officiële naam





Na jaren van stilte lijkt Bethesda mogelijk eindelijk meer duidelijkheid te willen geven over The Elder Scrolls VI. Volgens een bericht van The Verge zou Microsoft de officiële titel van de langverwachte RPG in november bekendmaken. De game zou The Elder Scrolls VI: Sentinel gaan heten.

Een mogelijke aankondiging rond 11 november zou samenvallen met de vijftiende verjaardag van Skyrim. Voorlopig gaat het echter om een gerucht. Een uitgebreide gameplaypresentatie of releasedatum is niet bevestigd.

Waarom is dit interessant?

The Elder Scrolls VI werd al in 2018 aangekondigd. Iedere nieuwe aanwijzing over de game zorgt daardoor voor belangstelling. Zelfs een officiële titel zou na al die jaren een welkome update zijn.

👉 Lees meer over de mogelijke onthulling van Sentinel

Voorlopig geen Helldivers 3, Destiny-aankondiging of nieuwe Assassin’s Creed-remakes





Voor fans van een aantal grote franchises was er deze week minder goed nieuws. Arrowhead werkt voorlopig niet aan Helldivers 3, omdat de studio de aandacht bij het huidige deel wil houden. Ook Bungie heeft de verwachtingen getemperd: tijdens The Game Awards hoeven Destiny-fans geen nieuwe aankondiging te verwachten.

Ubisoft heeft daarnaast bevestigd dat er momenteel geen andere Assassin’s Creed-remakes actief in ontwikkeling zijn. De ervaring met Black Flag Resynced moet de studio helpen bij toekomstige projecten, maar voorlopig ligt de nadruk op nieuwe games binnen de franchise.

Waarom is dit interessant?

Het laat zien dat bekende franchises niet automatisch ieder jaar een nieuw deel of een remake krijgen. Ontwikkelaars moeten keuzes maken over hun capaciteit en de toekomst van hun bestaande games. Soms betekent dat simpelweg langer wachten.

👉 Helldivers 3 staat voorlopig niet op de planning

👉 Bungie tempert verwachtingen over Destiny

👉 Ubisoft werkt voorlopig niet aan andere Assassin’s Creed-remakes

ARC Raiders-studio onderzoekt permanente PvE-modus





Embark Studios onderzoekt of de tijdelijke PvE-modus van ARC Raiders een permanente toevoeging moet worden. Tijdens de testperiode van 13 tot en met 20 oktober werden meer dan 30 miljoen PvE-potjes gespeeld.

In de tijdelijke modus konden spelers elkaar geen schade toebrengen. De nadruk lag volledig op samenwerken en het uitschakelen van de vijandelijke ARC-machines. Embark bekijkt nu de resultaten voordat er een beslissing wordt genomen over de toekomst van de modus.

Waarom is dit interessant?

De grote belangstelling laat zien dat er binnen extraction shooters ook vraag is naar ervaringen zonder directe PvP-confrontaties. Dat sluit aan bij de discussie rond een mogelijke PvE-modus voor DMZ.

👉 Lees meer over de mogelijke permanente PvE-modus

Silent Hill keert mogelijk in 2027 terug met een remake





Voor liefhebbers van survivalhorror was er nieuws over de toekomst van Silent Hill. Volgens een bericht van MP1st mikt de remake van de oorspronkelijke game uit 1999 mogelijk op een release in 2027. Ook zouden de eerste twee acteurs inmiddels aan het project verbonden zijn.

Daarnaast gaf regisseur Jon McKellan van Silent Hill: Townfall uitleg over de manier waarop Konami de verschillende ontwikkelteams bewust van elkaar afschermde. Zo konden studio’s hun eigen creatieve richting volgen zonder beïnvloed te worden door andere projecten binnen de franchise.

Waarom is dit interessant?

Konami werkt met meerdere studio’s aan de toekomst van Silent Hill. Door die teams creatieve vrijheid te geven, probeert de uitgever te voorkomen dat de verschillende games te veel op elkaar gaan lijken.

👉 Lees meer over de mogelijke releasedatum van de Silent Hill-remake

👉 Ontdek waarom Konami de ontwikkelteams gescheiden houdt

GamingNation Moment van de Week: John Romero krijgt een tweede kans





Het mooiste nieuws van deze week komt misschien wel van Romero Games. John Romero heeft een nieuwe uitgever gevonden voor het project dat eerder door Microsoft werd gefinancierd en geannuleerd. Bovendien zijn tien voormalige medewerkers opnieuw aangenomen.

De studio kende een bijzonder moeilijke periode. Het oorspronkelijke team van ongeveer 110 medewerkers kromp uiteindelijk tot slechts vijf mensen nadat Microsoft de financiering introk. Met de nieuwe uitgever krijgt het project weer toekomstperspectief.

Waarom is dit ons moment van de week?

Omdat het mooi is om te zien dat een ontwikkelteam na zo’n zware periode toch een nieuwe kans krijgt. Niet alleen het project krijgt een toekomst, maar ook een deel van de mensen die eraan hebben gewerkt kan weer aan de slag.

👉 Lees het volledige verhaal over John Romero en Romero Games

Vooruitblik op volgende week

Ook in week 45 staat er weer genoeg op de planning. Een aantal opvallende releases verschijnt op verschillende platforms.

3 november: Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered – PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2. 4 november: World of Warcraft: Forever – PC.

World of Warcraft: Forever – PC. 5 november: The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo Switch 2.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo Switch 2. 5 november: Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition – Nintendo Switch 2.

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition – Nintendo Switch 2. 5 november: Stellar Blade – Nintendo Switch 2.

Daarnaast kijken we natuurlijk uit naar eventuele nieuwe details rond The Elder Scrolls VI, zeker met de vijftiende verjaardag van Skyrim op 11 november in aantocht.

🎮 Tot volgende week!

Daar sluiten we het weekoverzicht mee af. Vinden jullie hem nog overzichtelijker geworden deze week? Laat het ons weten in de reacties!