Pc-gamers hoeven mogelijk minder lang te wachten op Grand Theft Auto 6 dan bij eerdere releases van Rockstar Games.

Volgens game-analist Michael Pachter verschijnt de pc-versie mogelijk al zes à zeven maanden na de lancering op consoles. Een officiële releasedatum voor pc is echter nog niet bekendgemaakt.

Analist verwacht pc-release in 2027

Michael Pachter, analist bij Wedbush Securities, deed zijn voorspelling tijdens een interview met BBC News. Hij verwacht dat GTA 6 ongeveer zes à zeven maanden na de console-release naar pc komt. Als die inschatting klopt, kunnen pc-gamers het spel mogelijk in mei of juni 2027 verwachten.

Rockstar Games heeft de pc-versie nog niet officieel aangekondigd. Voorlopig staat Grand Theft Auto 6 gepland voor PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, met een releasedatum van 19 november 2026. De voorspelling van Pachter moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden bekeken.

Mogelijk kortere wachttijd dan bij eerdere GTA-games

De voorspelling van Pachter is niet de enige aanwijzing voor een mogelijke pc-release in 2027. Eerder meldde GamesBeat, op basis van vier anonieme bronnen die bekend zouden zijn met de plannen van Rockstar, dat de pc-versie mogelijk al in het eerste kwartaal van 2027 verschijnt. Dat zou betekenen dat pc-gamers het spel mogelijk al vóór april kunnen spelen.

Beide berichten zijn niet officieel bevestigd, maar wijzen op een mogelijke release in de eerste helft van 2027. Daarmee zou Rockstar de wachttijd aanzienlijk kunnen verkorten ten opzichte van eerdere grote releases.

Zo verscheen Grand Theft Auto V ongeveer anderhalf jaar na de oorspronkelijke console-release op pc. Ook Red Dead Redemption 2 kwam pas ruim een jaar na de consoleversie naar pc.

Voorlopig blijft het afwachten

Hoewel de voorspelling van Pachter hoop biedt aan pc-gamers, blijft het voorlopig speculatie. Rockstar Games heeft nog geen PC-versie of releasedatum aangekondigd. Al werd er onlangs zelf gesuggereerd dat de PC-versie in het eerste kwartaal van 2027 kan verschijnen. Totdat de ontwikkelaar zelf met nieuws komt, is het dus nog niet zeker wanneer spelers op pc met GTA 6 aan de slag kunnen.

Zou jij wachten op de pc-versie van GTA 6, of speel je het spel liever meteen op PlayStation 5 of Xbox Series X|S?

Bron: Insider Gaming