Nieuwe vacatures bij Insomniac wijzen mogelijk op meerdere speelbare X-Men

Insomniac Games werkt mogelijk aan een X-Men-game met meerdere speelbare personages.

Nieuwe vacatures bij de ontwikkelaar wijzen op een project waarin verschillende helden hun eigen vaardigheden, gevechtsmechanieken en bewegingsmogelijkheden krijgen. Dat meldt Insider Gaming, al is nog niet bevestigd om welke game het precies gaat.

Vacatures wijzen op meerdere speelbare helden

Een van de vacatures die Insider Gaming heeft ontdekt, is die voor een Staff Hero Designer. De functie richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van speelbare personages, waaronder hun gevechten, bewegingen, vaardigheden en besturing.

In de vacature wordt meerdere keren verwezen naar speelbare helden en personages. Een andere vacature richt zich op het ontwerpen van vijanden en baasgevechten. Hoewel de functies geen specifieke game noemen, vermoedt Insider Gaming dat ze mogelijk verband houden met de aangekondigde X-Men-game.

Ook een derde vacature, voor een Senior Gameplay Programmer, legt de nadruk op het gedrag van vijanden, eindbazen en bondgenoten. Dat kan erop wijzen dat samenwerken met andere personages een belangrijke rol speelt.

Wisselen tussen verschillende X-Men?

Als de vacatures inderdaad betrekking hebben op de X-Men-game, zou Insomniac kunnen kiezen voor een avontuur waarin spelers met verschillende mutanten aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan Wolverine, Cyclops, Storm en Jean Grey, die ieder hun eigen krachten en speelstijl hebben.

Dat zou voor de nodige variatie kunnen zorgen tijdens een langere campagne. Waar Wolverine vooral uitblinkt in gevechten van dichtbij, kunnen de afstandsaanvallen van Cyclops en de weerskrachten van Storm voor een heel andere aanpak zorgen.

Een mogelijkheid is dat spelers tijdens bepaalde missies vrij kunnen wisselen tussen beschikbare personages. Zo zouden spelers hun favoriete held kunnen kiezen op basis van de situatie. Insomniac heeft hierover echter nog niets bekendgemaakt.

Wanneer verschijnt de X-Men-game?

De X-Men-game van Insomniac werd eerder genoemd in gelekte informatie uit 2023. Daarin werd een mogelijke releaseperiode rond 2030 genoemd. Deze planning is nooit officieel bevestigd en kan inmiddels veranderd zijn.

Voorlopig blijft het dus afwachten of de nieuwe vacatures daadwerkelijk betrekking hebben op het X-Men-project. Insomniac heeft nog geen nieuwe details over de game gedeeld.

Tot die tijd is het idee van meerdere speelbare X-Men vooral een interessante mogelijkheid, maar nog geen bevestigde functie van de game.