Activision heeft de eerste details van Season 1 van Call of Duty: Modern Warfare 4 bekendgemaakt.

De gratis contentupdate verschijnt op 6 november en introduceert nieuwe multiplayer-maps, spelmodi, wapens en een nieuwe locatie voor DMZ. Ook Call of Duty: Warzone krijgt nieuwe maps en aanvullende content.

Drie nieuwe multiplayer-levels bij de release

Met de start van Season 1 krijgen spelers toegang tot drie nieuwe maps. Het gaat om Backstab, Canyon en een vernieuwde versie van Shoot House.

Backstab: een door oorlog geteisterd gebied met verlaten tanks en achtergebleven dronebewapening.

Canyon: een omgeving met hoge rotswanden, een rivier en kronkelende paden.

Shoot House: de terugkeer van de bekende map, ditmaal gesitueerd in het besneeuwde landschap van Noord-Korea.

Ook de spelmodi Grind en Drop Zone keren terug. In Grind verzamelen spelers dog tags van uitgeschakelde tegenstanders en leveren ze die in om punten te scoren. In Drop Zone moeten teams een wisselende locatie veroveren en vasthouden om Killstreak-pakketten te bemachtigen.

Halverwege het seizoen volgen nog meer maps en modi, waaronder Ministry, Overflow en Counter Attack.

Nieuwe DMZ-locatie: X01

Een van de belangrijkste toevoegingen is X01, een geheime wapenfaciliteit die door vijandelijke troepen is ingenomen. De locatie bestaat uit een netwerk van tunnels en ruimtes met veranderende gevaren.

Spelers moeten hun infiltratie zorgvuldig plannen en goed samenwerken om de missie te overleven. Daarbij komen ook nieuwe DMZ Orders, uitdagingen rond vijandelijke eindbazen en Resupply Runs beschikbaar.

De faciliteit bevat bovendien een extra uitdaging: extractiepunten worden afgesloten, waardoor spelers de benodigde stappen moeten voltooien om op tijd te ontsnappen.

Warzone krijgt twee nieuwe levels

Ook Call of Duty: Warzone wordt uitgebreid tijdens Season 1. De update introduceert twee maps: Hajin en Zodiac. Daarnaast volgen nieuwe spelmodi en gameplayfuncties.

Activision heeft aangekondigd later meer informatie te delen over de volledige roadmap voor Warzone.

Nieuwe wapens en Battle Pass

De Season 1 Battle Pass introduceert twee nieuwe wapens:

Cronen Osprey: een aanvalsgeweer dat snelheid combineert met een gemiddelde vuurkracht.

CSG-35: een machinepistool dat uitblinkt in gevechten op korte afstand dankzij de hoge vuursnelheid.

De Battle Pass bevat meer dan honderd vrij te spelen onderdelen, waaronder Operator-skins, wapenblauwdrukken en Finishing Moves. Ook wordt een nieuw inhaalsysteem toegevoegd voor spelers die achterlopen met hun premium Battle Pass. Daarmee kunnen zij automatisch beloningen vrijspelen tot het niveau dat overeenkomt met de huidige dag van het seizoen, tot maximaal dag vijftig.

Wanneer verschijnt Modern Warfare 4 Season 1?

Call of Duty: Modern Warfare 4 Season 1 verschijnt op 6 november 2026. De contentupdate is gratis en brengt uitbreidingen voor Multiplayer en DMZ, naast nieuwe content voor Warzone.

Een deel van de nieuwe maps en modi volgt pas halverwege het seizoen. Activision deelt later meer details over de verdere planning.