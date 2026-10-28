Nintendo heeft een nieuwe Indie World-presentatie uitgezonden waarin maar liefst 23 indiegames voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voorbij zijn gekomen.

In slechts vijftien minuten kregen kijkers een gevarieerde selectie voorgeschoteld, met onder meer nieuwe gameplay, releasedata en enkele demo’s die direct beschikbaar zijn. We zetten de belangrijkste aankondigingen en releasedata voor je op een rij.

Witchbrook, Tenjutsu en meer

Een van de opvallende titels tijdens de presentatie was Witchbrook, de magische levenssim van ontwikkelaar Chucklefish. Spelers gaan als heks-in-opleiding naar Witchbrook College om hun diploma te behalen. Daarnaast kun je vrienden maken, de liefde vinden en de wereld rondom Mossport ontdekken. De game verschijnt op 28 januari 2027 voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Ook Tenjutsu kwam voorbij. In deze roguelike-martial-artsgame neem je het op tegen machtige misdaadorganisaties. De game is afkomstig van de ontwerper van Dead Cells en verschijnt in 2027.

Liefhebbers van Japanse folklore kunnen uitkijken naar Kitsune: The Journey of Adashino. In dit 3D-avontuur verkennen een vossenmeisje en haar kikkerkameraadje een mysterieus eiland vol duistere geheimen. De game staat gepland voor de lente van 2027.

Verder werd Sword of the Sea aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. In dit atmosferische avontuur surf je met een magisch zwaard over zandduinen, gletsjers en wateren om een verloren oceaan te herstellen. De game verschijnt op 29 oktober.

Andere opvallende aankondigingen

Naast de bovenstaande titels waren er nog verschillende andere games te zien:

Slime Rancher 2 – Het avontuur op Rainbow Island gaat verder in januari 2027 op de Nintendo Switch 2.

Threads of Time – Een turn-based RPG waarin helden uit verschillende tijdperken samenwerken. De game verschijnt in de zomer van 2027 voor beide Switch-generaties.

Petal Runner – Een pixelartavontuur in een retro-solarpunkwereld. De game verschijnt op 8 maart 2027 exclusief voor de Nintendo Switch 2.

Spirit Crossing – Een coöperatieve levenssim-MMO van de makers van Cozy Grove. De consoleversie verschijnt op 16 november voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

R.E.P.O. – De populaire coöperatieve horrorgame komt in 2027 naar de Nintendo Switch 2.

Super Battle Golf – Een chaotische golfgame waarin maximaal acht spelers elkaar dwarszitten. De game verschijnt op 25 maart 2027 voor de Nintendo Switch 2.

City of None – Een actie- en puzzelavontuur van een van de makers van Celeste. De game verschijnt in 2027 voor beide Switch-generaties.

Winds of Viridia – Een actieavontuur waarin je door een mysterieuze wereld rent, glijdt en vliegt. De game verschijnt begin 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Deze games zijn vandaag al beschikbaar

Tijdens de presentatie werden ook enkele games en demo’s aangekondigd die direct beschikbaar komen in de Nintendo eShop.

Bao Bao’s Gezellige Schoonmaakdienst is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. In deze game speel je als een panda die verschillende omgevingen schoonmaakt, alleen of samen met anderen.

Daarnaast zijn er demo’s beschikbaar van onder meer Haunted Paws, Petal Runner, RACCOIN: Chaos Max Edition en Winds of Viridia. In Haunted Paws werken twee puppy’s samen om hun baasje te redden, terwijl RACCOIN een roguelike-muntenschuiver is waarin geluk en slimme combinaties centraal staan.

Meer indiegames onderweg

De presentatie bevatte nog meer aankondigingen, waaronder:

Dumpster Gang – Een chaotische coöperatieve game waarin wasberen op rooftocht gaan. Verschijnt in maart 2027 voor de Nintendo Switch 2.

My Arms Are Longer Now – Een komische game waarin je met een gigantische arm allerlei diefstallen probeert uit te voeren. Verschijnt op 11 maart 2027.

Everything is Crab – Een evolutiegame waarin je je levensvorm aanpast met talloze mutaties. Verschijnt op 26 januari 2027.

Finding Polka – Een handgetekend avontuur over de zoektocht naar een hond. Verschijnt in de lente van 2027.

Floor Plan: Slap Out Of It! – Een komisch puzzelavontuur dat in de lente van 2027 verschijnt.

HYPERyuki: Snowboard Syndicate – Een snowboardgame met lokale en online multiplayer. Verschijnt begin 2027 voor de Nintendo Switch 2.

Lost and Found Co. – Een handgetekend zoek- en vindavontuur dat begin 2027 naar beide Switch-generaties komt.

TANUKI: Pon’s Summer – Een avontuur waarin je als een tanuki pakketjes bezorgt en een heiligdom probeert te herstellen. Verschijnt op 10 november 2026.

RACCOIN: Chaos Max Edition – De roguelike-muntenschuiver verschijnt eveneens op 10 november voor de Nintendo Switch 2.

Haunted Paws – Het coöperatieve puppyavontuur verschijnt in mei 2027 voor beide Switch-generaties.

De Indie World-presentatie laat opnieuw zien hoeveel verschillende ervaringen onafhankelijke ontwikkelaars naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 brengen. Van gezellige levenssimulators tot chaotische multiplayergames en duistere avonturen: er staat voor de komende maanden en jaren genoeg op de planning.