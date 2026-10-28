GTA 6 gaat naar verluidt 210 GB van je SSD opslokken

X-gebruiker PlayStation Game Size heeft in een bericht op het socialmediaplatform laten weten dat GTA 6 maar liefst 210 GB aan SSD-ruimte gaat vragen.

Hiermee zou GTA 6 een van de grootste games ooit worden als het gaat om benodigde opslagruimte. Het lag wel een beetje in de lijn der verwachting, maar we zijn vooral benieuwd hoe de netwerken het gaan houden vanaf 12 november, wanneer de pre-loads van start gaan.

GTA 6 gaat een flinke hap uit je SSD nemen

We konden er al rekening mee houden dat GTA 6 een enorme game zou worden, gezien de eerste trailer en de Extended Look op Netflix ons al een gigantische open wereld voorschotelden.

Nu heeft de bekende dataminer PlayStation Game Size op X gemeld dat de game maar liefst 210 GB aan opslagruimte zou innemen.

🚨 Grand Theft Auto VI – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB – 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99)

Pre-Load : November 12

Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

Uiteraard kan dit nog veranderen. Rockstar is immers nog bezig met de game en mogelijk verschijnt er ook nog een day-onepatch. Zodra we meer horen, lees je het natuurlijk op onze site!

Moeten jullie ruimte vrijmaken voor GTA 6, of zijn jullie al lang voorbereid?