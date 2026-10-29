Fans die hopen op een aankondiging van Destiny 3 tijdens The Game Awards kunnen hun verwachtingen beter temperen.

Bungie heeft bevestigd dat spelers tijdens de show geen aankondiging van een nieuwe Destiny-game hoeven te verwachten. De studio werkt wel aan de toekomst van de franchise, maar heeft meer tijd nodig voordat er concrete plannen gedeeld kunnen worden.

Bungie vraagt fans om geduld

In een nieuwe community-update laat Bungie weten dat er tijdens The Game Awards van dit jaar geen Destiny-aankondiging komt. Ook hoeven spelers niet te rekenen op een plotselinge onthulling met alleen een logo. Volgens de studio bevinden de plannen voor de toekomst van Destiny zich nog in een vroege fase.

Dat betekent niet dat de franchise ten einde komt. Bungie heeft eerder al bevestigd dat Destiny een belangrijk onderdeel blijft van de toekomst van de studio. De ontwikkelaar wil de franchise nieuw leven inblazen en tegelijkertijd het vertrouwen van de community herstellen.

Destiny 2 krijgt oude content terug

Een belangrijk onderdeel van die plannen is het terugbrengen van content die eerder uit Destiny 2 is verwijderd. Bungie werkt aan het herstellen van oude campagnes, locaties en raids, zodat spelers opnieuw toegang krijgen tot delen van de game die niet langer speelbaar zijn.

Dat proces kost tijd. Door veranderingen aan de techniek en systemen van Destiny 2 moet terugkerende content op verschillende punten worden aangepast. Bungie verwacht dat het herstelproject nog geruime tijd in beslag zal nemen.

Wat betekent dit voor Destiny 3?

Een officiële aankondiging van Destiny 3 blijft voorlopig uit. Bungie heeft bevestigd dat het aan een nieuwe toekomst voor de franchise werkt, maar heeft niet bekendgemaakt of het mysterieuze project daadwerkelijk Destiny 3 wordt.

Fans zullen dus nog even geduld moeten hebben. Bungie mikt op februari 2027 voor een volgende grote update over de toekomstplannen. Tot die tijd lijkt de studio vooral bezig met het uitwerken en valideren van de verschillende projecten.

Voor spelers die op een grote onthulling tijdens The Game Awards hadden gehoopt, is dat natuurlijk een teleurstelling. De toekomst van Destiny is volgens Bungie echter nog niet geschreven.