De PlayStation 5 verkoopt in de Verenigde Staten beter dan zijn voorgangers op hetzelfde punt in hun levenscyclus. Uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker Circana blijkt dat de console na 71 maanden 1 procent voorligt op de PlayStation 4. De Xbox Series X|S blijft daarentegen achter bij zowel de Xbox One als de Xbox 360.

De cijfers werden gedeeld door Mat Piscatella van Circana op Bluesky en vergelijken de Amerikaanse verkoopprestaties van verschillende PlayStation- en Xbox-generaties. Daarbij wordt gekeken naar de eerste 71 maanden waarin de consoles verkrijgbaar waren.

PS5 verkoopt beter dan PS4 en PS3

Na 71 maanden op de Amerikaanse markt heeft de PlayStation 5 ongeveer 1 procent meer exemplaren verkocht dan de PlayStation 4 op hetzelfde moment in zijn levenscyclus. Vergeleken met de PlayStation 3 ligt de verkoop van de PS5 volgens de gedeelde cijfers zelfs 40 procent hoger.

Dat betekent niet dat de verkoop van de PS5 momenteel sneller groeit dan die van zijn voorgangers. Wanneer alleen naar de periode van januari tot en met september 2026 wordt gekeken, liggen de verkopen van de PS5 juist onder die van de PS4 in 2019 en de PS3 in 2012.

De console heeft dus nog altijd een kleine voorsprong in de totale verkoop sinds de release, maar de recente verkoopprestaties laten een ander beeld zien.

Xbox Series X|S blijft achter

Bij Microsoft ziet de vergelijking er anders uit. De Xbox Series X|S heeft in de eerste 71 maanden in de Verenigde Staten ongeveer 35 procent minder exemplaren verkocht dan de Xbox 360 in dezelfde periode. Vergeleken met de Xbox One bedraagt de achterstand 28 procent.

Ook de verkoop in het huidige kalenderjaar blijft achter bij eerdere generaties. Van januari tot en met september 2026 lagen de verkopen van de Xbox Series X|S 81 procent lager dan die van de Xbox 360 in 2011. Ten opzichte van de Xbox One in 2019 bedraagt de achterstand 45 procent.

De cijfers laten daarmee een duidelijk verschil zien tussen de verkoopprestaties van de huidige PlayStation- en Xbox-generaties op de Amerikaanse markt.

GTA 6 kan de verkoop beïnvloeden

De komende maanden worden interessant voor de consolemarkt. Met de geplande release van Grand Theft Auto 6 op 19 november 2026 kan de belangstelling voor consoles verder toenemen.

Of de release daadwerkelijk voor een grote verkoopstijging zorgt, moet nog blijken. De cijfers van Circana laten vooral zien hoe de huidige generatie tot nu toe presteert ten opzichte van eerdere consoles.