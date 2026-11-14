Wie nog op zoek is naar de Xbox Series X25 Limited Edition, kan bij GameStop maar beter diep in de buidel tasten. De Amerikaanse winkelketen heeft de prijs van de speciale Xbox-console flink verhoogd.

Waar de console eerder nog voor 999 dollar werd aangeboden, staat deze inmiddels voor 1.995 dollar op de website. Eerder werd zelfs een prijs van maar liefst 4.950 dollar waargenomen.

De Xbox Series X25 Limited Edition werd uitgebracht ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van Xbox. Microsoft bood de console oorspronkelijk aan voor ongeveer 899,99 dollar, maar inmiddels is deze bij de fabrikant uitverkocht.

GameStop lijkt ondertussen een heel andere prijsstrategie te hanteren. Volgens Insider Gaming stond de console op 26 oktober nog voor 999 dollar op de website. Bij een latere controle bleek dat bedrag al te zijn gestegen naar 1.995 dollar. Tijdens het onderzoek werd zelfs een prijs van 4.950 dollar waargenomen.

Bewuste prijsverhoging of foutje?

De prijsverhoging heeft op sociale media voor de nodige kritiek gezorgd. Verschillende gebruikers beschuldigen GameStop ervan misbruik te maken van de beperkte beschikbaarheid van de speciale editie. Sommigen spreken zelfs van scalping.

Het is overigens niet de eerste keer dat GameStop kritiek krijgt vanwege opvallend hoge prijzen voor consoles en verzamelproducten. Ook de verkoopprijzen van PS5 Pro-consoles en Pokémon-kaarten hebben eerder voor discussie gezorgd.

Of er daadwerkelijk sprake is van een bewuste prijsverhoging of een administratieve fout, is nog niet duidelijk. Insider Gaming heeft GameStop om een reactie gevraagd.

Voorlopig lijkt de Xbox Series X25 Limited Edition vooral een bijzondere verzamelaarsconsole te worden. Al is het de vraag hoeveel verzamelaars bijna 2.000 dollar voor een Xbox over hebben.