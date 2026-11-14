GTA 6 moedigt spelers voor het eerst aan om empathie te tonen

Grand Theft Auto staat bekend om zijn vrijheid, misdaad en de mogelijkheid om complete chaos te veroorzaken in een open wereld.

Toch wil Rockstar Games met GTA 6 ook een andere kant van spelers naar boven halen. Volgens Rob Nelson probeert de studio voor het eerst in de geschiedenis van de franchise mechanismen toe te voegen die spelers aanmoedigen om empathie te tonen.

In een interview met The Guardian vertelt Nelson, co-studiobaas bij Rockstar North, meer over de manier waarop spelers met de wereld en de personages in GTA 6 kunnen omgaan. Daarbij komt ook de rol van Jason en Lucia aan bod. Hun relatie vormt namelijk een belangrijk onderdeel van het verhaal.

Keuzes hebben gevolgen

Volgens Nelson blijft criminaliteit een fundamenteel onderdeel van Grand Theft Auto. Rockstar wil spelers dan ook niet bestraffen wanneer ze ervoor kiezen om zich als vanouds door de spelwereld te gedragen. Toch kunnen bepaalde keuzes invloed hebben op de manier waarop het verhaal en de gameplay zich ontwikkelen.

Wanneer The Guardian vraagt of GTA 6 voor het eerst spelers probeert aan te moedigen om empathie te tonen, antwoordt Nelson bevestigend. De ontwikkelaar benadrukt dat Rockstar hiervoor mechanismen heeft ontwikkeld, maar dat spelers zelf bepalen of ze daar gebruik van maken.

De studio lijkt daarmee inspiratie te hebben gehaald uit Red Dead Redemption 2, waarin het gedrag van spelers onder andere invloed heeft op de reputatie van Arthur Morgan en het verloop van het verhaal.

De relatie tussen Jason en Lucia

Ook de relatie tussen Jason en Lucia speelt hierin een belangrijke rol. De twee hoofdpersonages kunnen samen activiteiten ondernemen en wanneer ze niet bij elkaar zijn, kunnen ze elkaar bellen en berichten sturen.

Spelers krijgen bovendien de mogelijkheid om tijd aan hun relatie te besteden. Volgens Nelson is die relatie iets wat spelers zelf kunnen onderhouden, maar ook kunnen verwaarlozen. Dat laatste kan gevolgen hebben.

Het lijkt erop dat Rockstar hiermee meer diepgang wil geven aan de twee hoofdpersonages dan we gewend zijn van eerdere Grand Theft Auto-games.

Hoe uitgebreid deze systemen uiteindelijk worden en welke gevolgen bepaalde keuzes precies hebben, is nog niet duidelijk. Wel lijkt Rockstar met GTA 6 opnieuw een stap te willen zetten in de manier waarop spelers hun eigen verhaal beleven.