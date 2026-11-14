De volledige kaart van Grand Theft Auto 6 is mogelijk online verschenen. Op sociale media circuleren foto’s van de fysieke kaart die bij de Collector’s Edition van de game wordt geleverd.

Daarmee krijgen we een nieuwe blik op Leonida, de fictieve Amerikaanse staat waarin het volgende avontuur van Rockstar Games zich afspeelt.

Volgens Insider Gaming zou de afbeelding afkomstig zijn van een medewerker van Selfridges. Het Britse warenhuis organiseerde deze week een evenement rondom GTA 6, waar de Collector’s Edition onder de aandacht werd gebracht.

Een ouderwetse kaart vol details

De afbeelding toont de staat Leonida, die op de kaart ook wordt aangeduid als The Goodtime State. In plaats van een gedetailleerde navigatiekaart lijkt Rockstar te hebben gekozen voor een meer traditionele, geïllustreerde stijl. Verschillende gebieden worden weergegeven met kleine tekeningen die verwijzen naar wat spelers daar kunnen tegenkomen.

Zo zijn onder andere monstertrucks, een UFO, schildpadden, vliegtuigen en verschillende landschappen te zien. Het geheel sluit aan bij de retro-uitstraling die Rockstar voor GTA 6 lijkt na te streven.

Het is overigens nog niet duidelijk of de fysieke kaart een exacte weergave is van de volledige speelbare spelwereld.

Hebben jullie de kaart al gevonden?

We laten de afbeelding bewust achterwege. Wie nieuwsgierig is, kan op sociale media zelf op zoek gaan naar de gelekte kaart. Bovendien zijn we benieuwd welke details jullie allemaal weten te ontdekken.

Hebben jullie de afbeelding gevonden? En zijn er locaties, geheimen of opvallende details die ons nog niet zijn opgevallen? Laat het weten in de reacties!

Misschien ontdekken we samen nog iets wat Rockstar liever geheim had gehouden!