Escape from Tarkov krijgt in 2027 een officiële aankondiging voor consoles

Fans van Escape from Tarkov kunnen mogelijk volgend jaar eindelijk meer informatie verwachten over de langverwachte consoleversie.

Nikita Buyanov, hoofd van ontwikkelaar Battlestate Games, heeft tegenover Insider Gaming aangegeven dat de consoleversie in 2027 officieel wordt aangekondigd.

Volgens Buyanov is de studio inmiddels dicht bij het vinden van een externe partner die kan helpen bij de ontwikkeling van de consoleversie. Tijdens het interview liet hij weten dat de gesprekken hierover goed verlopen.

Een daadwerkelijke release hoeven consolebezitters voorlopig echter niet te verwachten. Buyanov benadrukt dat de consoleversie volgend jaar zeker nog niet klaar zal zijn. De aankondiging staat volgens hem waarschijnlijk aan het begin van 2027 gepland.

Escape from Tarkov naar PlayStation en Xbox?

De komst van Escape from Tarkov naar consoles is niet helemaal nieuw. Battlestate Games liet eerder al weten dat een consoleversie in ontwikkeling was. Tijdens de Tokyo Game Show van 2025 bevestigde Buyanov dat de studio hiermee bezig was.

Eerder dit jaar liet hij bovendien weten dat Battlestate Games op zoek was naar een externe partner om de overstap naar consoles mogelijk te maken. Inmiddels lijkt die zoektocht dus bijna afgerond.

Welke platformen de game uiteindelijk krijgt, is nog niet bekendgemaakt. Ook over eventuele aanpassingen aan de besturing heeft de ontwikkelaar nog niets verteld.

Kan Escape from Tarkov werken met een controller?

Een van de grootste uitdagingen voor Battlestate Games wordt waarschijnlijk de besturing. Escape from Tarkov staat bekend om zijn uitgebreide arsenaal aan wapens, inventarisbeheer en grote hoeveelheid beschikbare acties. Dat maakt de overstap naar een controller behoorlijk interessant.

Het is dan ook afwachten hoe de ontwikkelaar deze systemen naar consoles vertaalt. Mogelijk zijn er aanpassingen nodig om de gameplay toegankelijk te houden zonder de tactische diepgang van de pc-versie te verliezen.

Voorlopig blijft het dus wachten op de officiële aankondiging. Als Buyanov zijn verwachting waarmaakt, krijgen we begin 2027 eindelijk meer duidelijkheid over de toekomst van Escape from Tarkov op consoles.