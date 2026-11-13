Ubisoft werkt mogelijk aan Rainbow Six: Vegas 3

Goed nieuws voor fans van tactische shooters: Ubisoft werkt mogelijk aan een nieuwe Rainbow Six: Vegas-game.

Volgens informatie van Insider Gaming bevindt het project zich momenteel in een vroeg stadium van ontwikkeling. Daarmee zou de reeks na bijna twintig jaar eindelijk een vervolg krijgen.

Het project draagt momenteel de codenaam ‘Spades’ en zou worden ontwikkeld door Ubisoft Montreal. Volgens bronnen van Insider Gaming heeft Ubisoft inmiddels groen licht gegeven voor een nieuwe game binnen de Vegas-reeks.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat spelers kunnen verwachten. De bronnen suggereren echter dat het om Rainbow Six: Vegas 3 gaat en niet om een remake van de eerdere games.

Ubisoft werkt aan meerdere Rainbow Six-projecten

De mogelijke terugkeer van Rainbow Six: Vegas maakt deel uit van een groter aantal projecten bij Ubisoft Montreal. Volgens Insider Gaming zijn er momenteel drie nieuwe projecten opgestart. Naast de nieuwe Vegas-game zou ook een ander project binnen het Rainbow Six-universum zitten.

Voorlopig zijn er nog geen details bekend over de gameplay, het verhaal of de mogelijke releasedatum. Aangezien de ontwikkeling zich nog in een vroeg stadium bevindt, lijkt een officiële aankondiging bovendien nog even op zich te laten wachten.

Rainbow Six: Vegas krijgt mogelijk eindelijk een vervolg

De eerste Rainbow Six: Vegas verscheen in 2006 en werd een groot succes voor Ubisoft. Een jaar later volgde Rainbow Six: Vegas 2. Sindsdien heeft de uitgever verschillende andere games binnen het Rainbow Six-universum uitgebracht, waaronder het nog altijd populaire Rainbow Six Siege.

Een nieuw deel in de Vegas-reeks zou dan ook een interessante terugkeer betekenen naar een van de bekendste periodes uit de geschiedenis van Rainbow Six. Of Ubisoft daadwerkelijk kiest voor een rechtstreeks vervolg, moeten we voorlopig nog afwachten.