Wie dacht dat je in Grand Theft Auto 6 alleen maar bezig bent met overvallen, achtervolgingen en andere criminele activiteiten, heeft het mis.

Rockstar Games heeft namelijk de eerste trailer van Macca & Friends onthuld, een fictieve animatieserie die zich afspeelt in de wereld van GTA 6.

De serie draait om Macca the Gator en zijn vrienden, die allerlei avonturen beleven in de moerasgebieden van de Amerikaanse staat Leonida. In de eerste trailer maken we alvast kennis met een aantal van deze bijzondere personages. Zo zien we onder meer een pratende zon met een zonnebril en Pinchy, een krab die blijkbaar zijn geld verdient als huisbaas.

De eerste trailer duurt ongeveer dertig seconden, maar geeft alvast een indruk van de humor en animatiestijl die Rockstar voor de serie in gedachten heeft.

Exclusive first look at ‘MACCA & FRIENDS’. The series follows the adventures of Macca the Gator and his wetland friends across the state of Leonida. Coming November 19 on WEAZEL. https://t.co/yLpn1i3ihX — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 13, 2026

Macca & Friends verschijnt op Weazel

De animatieserie is vanaf 19 november te bekijken via WEAZEL, het fictieve televisienetwerk uit de Grand Theft Auto-serie. Daarmee krijgt GTA 6 opnieuw een stukje extra wereldopbouw. Spelers kunnen de serie namelijk gewoon binnen de game bekijken, zonder daarvoor Vice City te hoeven verlaten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rockstar fictieve televisieprogramma’s toevoegt aan de wereld van Grand Theft Auto. Ook in eerdere delen konden spelers verschillende programma’s bekijken, waaronder de behoorlijk absurde animatieserie Republican Space Rangers uit GTA 5.

Meer dan alleen overvallen in GTA 6

Met Macca & Friends laat Rockstar opnieuw zien hoeveel aandacht er is besteed aan de wereld van GTA 6. Naast de hoofdverhaallijn en de vele activiteiten die spelers kunnen ondernemen, zijn het juist dit soort kleine details die Leonida een eigen identiteit moeten geven.

Of spelers straks ook complete afleveringen kunnen bekijken en hoeveel avonturen Macca en zijn vrienden beleven, moet nog blijken. Voorlopig kunnen we in ieder geval alvast kennismaken met de bijzondere bewoners van de moerassen.

En mocht je tijdens een voorbereide heist even behoefte hebben aan wat ontspanning, dan weet je waar je moet zijn.