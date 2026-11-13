Het hoge woord is eruit: Wolfenstein 3 is officieel in productie bij MachineGames.

Xbox-topvrouw Asha Sharma heeft de ontwikkeling van de nieuwe game bevestigd via sociale media. Daarmee krijgt het eerder aangekondigde vervolg eindelijk een officiële bevestiging.

De aankondiging verscheen op 12 november via het X-account van Sharma. Daarbij deelde ze een afbeelding van een scriptpagina uit de game. Volgens de Xbox-topvrouw is Wolfenstein een van de belangrijkste franchises binnen de game-industrie en kijkt ze ernaar uit om binnenkort meer te delen.

Ook MachineGames heeft inmiddels gereageerd op de aankondiging. De ontwikkelaar bevestigde dat Wolfenstein 3 in productie is en deelde daarbij een foto van een motion-capturesessie. Zowel Brian Bloom als Debra Wilson keren terug als respectievelijk BJ Blazkowicz en Grace Walker.

Wolfenstein 3 is officially in production at @MachineGames. One of gaming’s most important franchises, and a team that has done remarkable work bringing it forward. Looking forward to sharing more. https://t.co/YyX8LrbTvh — ASHA (@asha_shar) November 12, 2026

MachineGames maakt de Wolfenstein-trilogie af

De bevestiging komt niet helemaal als een verrassing. Eerder dit jaar werd al bekend dat MachineGames de plannen voor een derde deel nog altijd niet had opgegeven. Studiohoofd Jerk Gustafsson liet eerder weten dat de ontwikkelaar het verhaal van BJ Blazkowicz graag wilde afronden.

In juli schreven we bovendien dat zowel Wolfenstein 3 als de aangekondigde televisieserie nog steeds in ontwikkeling waren. Volgens eerdere berichten moeten de game en televisieserie elkaar aanvullen, vergelijkbaar met de manier waarop de Fallout-serie en games elkaar versterken.

Met de officiële bevestiging van Wolfenstein 3 is in ieder geval één van die projecten een stuk concreter geworden.

Wanneer verschijnt Wolfenstein 3?

Voorlopig heeft MachineGames nog geen releasedatum of periode bekendgemaakt. Ook over de gameplay en mogelijke platformen is nog niets bevestigd.

Wel lijkt de terugkeer van BJ Blazkowicz verzekerd. Na Wolfenstein: The New Order en Wolfenstein II: The New Colossus krijgt de moderne trilogie eindelijk een vervolg. Het is nu vooral afwachten wanneer MachineGames klaar is om meer van het nieuwe avontuur te laten zien.