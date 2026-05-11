Escape From Tarkov wordt minder moeilijk voor nieuwkomers

Battlestate Games wist dat hun extraction shooter Escape from Tarkov uitdagend was, maar lijkt nu water bij de wijn te doen voor nieuwkomers van de serie.

Deze extractiegame wordt al lange tijd beschouwd als een van de moeilijkste games voor nieuwkomers om onder de knie te krijgen, maar daar komt dus verandering in. In de meest recente aflevering van TarkovTV bevestigde Nikita Buyanov, hoofd van de studio bij Battlestate Games, dat Escape from Tarkov een stuk toegankelijker wordt voor nieuwe spelers. Er komen talloze veranderingen aan om de game in het algemeen aantrekkelijker te maken.

Battlestate Games heeft een reeks veranderingen aangekondigd voor Escape from Tarkov die de game een stuk toegankelijker zullen maken voor nieuwe spelers. En, zo zeggen ze, ook voor spelers die lang geleden zijn gestopt en nu aarzelen om na zoveel veranderingen terug te keren.

Zo wordt bijvoorbeeld de verzekering aangepast, waardoor je je bezittingen sneller terugkrijgt na je dood. De voortgang in de schuilplaats wordt aangepast, zodat het in het begin makkelijker is en geleidelijk aan moeilijker wordt. Beginnende spelers krijgen bij aanvang ‘uitgebreide ondersteuningspakketten’ aangeboden, waarmee ze gratis uitrusting kunnen verzamelen en opslaan.

Daarnaast wordt de maximale teamgrootte teruggebracht naar vier, vanwege de ontmoedigende taak om tegen een team van vijf te vechten.

Nieuwe spelers krijgen toegang tot een GPS-apparaat dat hen naar hun extractiepunten leidt. Dit was lange tijd een van de grootste ergernissen van nieuwe spelers bij het starten van Escape from Tarkov, omdat het vinden van extractiepunten bijna onmogelijk is zonder enige vorm van begeleiding.

Nikita zei: “We willen ervoor zorgen dat nieuwe spelers zonder tutorials kunnen spelen. Ze moeten zelfstandig het level kunnen verlaten zonder de locatie te hoeven kennen.”

Er komen ook grote veranderingen aan de taken, om het makkelijker te maken om in een groep te spelen. Zo zullen gedeelde missies met bepaalde vereisten, zoals een bepaald aantal kills, nu als onderdeel van een groep te voltooien zijn, waarbij iedereen die aan die taak deelneemt, bijdraagt ​​aan de gezamenlijke voltooiing ervan.

Een van de grootste veranderingen voor nieuwe spelers is de toevoeging van een nieuwe locator voor quest-items. Het richtkruis (waarnemingspunt) wordt vervangen door een dynamische stip die naar quest-items ‘wijst’ wanneer je ze nadert. Zo zie je bijna precies waar ze zich bevinden, waardoor je niet langer een gids buiten beeld hoeft te raadplegen.