Voormalig Guerrilla topman werkt aan Europese game engine

Arjan Brussee, een van de medeoprichters van het Nederlands Guerrilla Games, heeft laten weten aan een Europese game engine te werken.

Volgens de voormalige topman van Guerrilla en Epic is het noodzakelijk dat er een alternatieve engine komt voor al die engines die in Amerika worden gemaakt. Zo zijn de bekendste engines de Unreal Engine en Unity van Amerikaanse komaf.

Er is al een naam voor de alternatieve, Europese game engine, namelijk “The Immersive Engine”. Deze engine moet ervoor zorgen dat er meer opties voor ontwikkelaars zijn om hun games mee te maken.

In een gesprek met Video Games Chronicles meldt Brussee dan ook het volgende over de engine:

“Momenteel maakt niemand een engine die volledig in Europa wordt gehost, door Europeanen is gebouwd en voldoet aan Europese regels en richtlijnen.”

Overigens schroomt hij niet om bij het maken van de engine gebruik te maken van AI. Hoewel dit nog een controversieel onderwerp is in de industrie en de reden is dat er zo veel reorganisaties plaatsvinden, is hij ervan overtuigd dat het wel de toekomst is.

“De opkomst van AI betekent dat we de ontwikkeling van dit soort cruciale software anders moeten aanpakken. Als veteraan met een visie op hoe dingen zouden moeten werken, zie ik daar kansen. Als je slim bent en weet hoe je een goed framework van AI-agents inzet, kun je het werk van tien tot vijftien mensen doen.”

We zijn benieuwd wanneer we de eerste games gaan zien die gebruik maken van “The Immersive Engine”. Vooralsnog lijkt het erop dat we daar nog wel een tijdje op moeten wachten.