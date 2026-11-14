God of War: Sons of Sparta verschijnt binnenkort ook voor de PlayStation 4. Sony heeft aangekondigd dat de 2D-spin-off op 16 november naar de oudere console komt. Tegelijkertijd ontvangen zowel PS4- als PS5-spelers twee nieuwe spelmodi.

De nieuwe modi zijn onderdeel van een gratis update die wordt uitgebracht door Mega Cat Studios. Daarmee krijgen spelers die het avontuur met de jonge Kratos en zijn broer Deimos al hebben voltooid, een aantal nieuwe uitdagingen voorgeschoteld.

Speedrunnen met Hermes Mode

De eerste nieuwe modus heet Hermes Mode en is bedoeld voor spelers die zo snel mogelijk door het avontuur willen komen. De modus bevat een speciaal speedrun-onderdeel met een timer, tussentijdse tijden en een permanente ranglijst.

Hermes Mode wordt normaal gesproken beschikbaar nadat je het spel voor de eerste keer hebt uitgespeeld. Er is echter ook een manier om de modus eerder te ontgrendelen via een speciale code in het startmenu:

Omhoog, Omhoog, Omlaag, Omlaag, Links, Rechts, Links, Rechts, L1, R1, Touchpad.

Erebus Mode maakt iedere fout fataal

Wie liever een flinke uitdaging zoekt, kan aan de slag met Erebus Mode. In deze modus is één enkele klap voldoende om zowel Kratos als zijn tegenstanders uit te schakelen.

Dat betekent dat spelers iedere aanval zorgvuldig moeten ontwijken. Een kleine fout kan daardoor direct het einde van een poging betekenen.

Beide modi zijn beschikbaar wanneer je een nieuw spel start en een opslagbestand selecteert. Houd er wel rekening mee dat je de gekozen spelmodus daarna niet meer kunt wijzigen voor dat opslagbestand.

God of War: Sons of Sparta komt naar PS4

De PlayStation 4-versie van God of War: Sons of Sparta verschijnt op 16 november. De twee nieuwe spelmodi zijn tegelijkertijd beschikbaar voor zowel PS4 als PS5. Wil je weten wat je kunt verwachten in de game? Check dan onze review!