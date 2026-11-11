PlayStation stopt in december met cloudstreaming via pc-app

Sony trekt op 10 december de stekker uit de PlayStation Plus-app voor pc. Daarmee verdwijnt ook de mogelijkheid om PlayStation-games via cloudstreaming op een computer te spelen. Volgens het bedrijf maakt slechts een klein deel van de Premium-abonnees gebruik van de dienst.



Sony heeft het nieuws bekendgemaakt in een bericht over de toekomst van PlayStation Plus. Minder dan 0,4 procent van de daarvoor in aanmerking komende PlayStation Plus Premium-leden maakt gebruik van de pc-app. De beslissing moet ervoor zorgen dat Sony zijn aandacht kan verleggen naar diensten en functies waar meer abonnees gebruik van maken.

De wijziging heeft geen gevolgen voor de bestaande PlayStation Plus-abonnementen. Ook de beschikbare functies en voordelen op de PlayStation 4 en PlayStation 5 blijven gewoon bestaan. Alleen de pc-app voor cloudstreaming wordt beëindigd.

Sony geeft aan gebruikers die door de beslissing worden getroffen rechtstreeks op de hoogte te brengen. Voor spelers die hun PlayStation-games via de pc-app streamden, betekent dit dat ze vanaf 10 december niet langer van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Het is daarmee opnieuw een verandering in het aanbod van PlayStation Plus. Sony geeft duidelijk de voorkeur aan diensten die door een groter deel van zijn abonnees worden gebruikt.