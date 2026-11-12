De ontwikkeling van Marvel 1943: Rise of Hydra verloopt niet bepaald vlekkeloos.

Volgens een nieuw rapport van Kotaku zou de game van Skydance New Media flink zijn afgeschaald. Zo zou de oorspronkelijke versie zijn ontwikkeld als Netflix-game en zou de huidige gameplay voornamelijk om één knop draaien.

Het project van voormalig Uncharted-regisseur Amy Hennig werd in 2024 uitgebreid onthuld. De actiegame speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en laat spelers onder meer aan de slag gaan met Captain America en Black Panther. Ook Gabriel Jones en Nanali maken deel uit van het speelbare gezelschap.

Marvel 1943: Rise of Hydra flink afgeschaald

Volgens Kotaku begon Marvel 1943: Rise of Hydra oorspronkelijk als een project voor Netflix. Tijdens de ontwikkeling veranderde de koers en werd het project omgevormd tot een game voor pc en consoles. Die verandering zou echter niet zonder gevolgen zijn gebleven.

De huidige versie zou volgens bronnen van Kotaku weinig traditionele gameplay bevatten. Zo zou het grootste gedeelte van de besturing rond één knop draaien en zou er weinig interactie met de spelwereld zijn. Daarnaast zou de ontwikkeling flink over het oorspronkelijke budget zijn gegaan.

Ook de oorspronkelijke plannen voor de game zouden inmiddels zijn bijgesteld. Zowel de speelduur als de hoeveelheid content zouden aanzienlijk zijn teruggeschroefd.

Game niet geannuleerd ondanks geruchten

Eerder ontstond op sociale media het gerucht dat Marvel 1943: Rise of Hydra was geannuleerd. Dat blijkt vooralsnog niet het geval. Uit interne communicatie van Skydance, ingezien door Kotaku, blijkt dat uitvoerend producent Lu Gigliotti de ontwikkelaars heeft verzekerd dat er niets van die berichten klopt.

Volgens dezelfde communicatie nadert de game later deze maand een belangrijke Alpha-mijlpaal. Bronnen van Kotaku omschrijven het project bovendien als bijna afgerond.

Wanneer Marvel 1943: Rise of Hydra precies verschijnt, is nog niet bekend. De game werd eerder al uitgesteld en staat inmiddels gepland voor 2027 of later.