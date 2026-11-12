Sony heeft een indrukwekkende mijlpaal bereikt met de PlayStation 5. De console is inmiddels meer dan 100 miljoen keer verscheept. Daarmee behoort het systeem tot een select gezelschap van consoles die deze grens hebben weten te bereiken.

Volgens de bijgewerkte verkoopcijfers van Sony Interactive Entertainment passeerde de PlayStation 5 op 10 november 2026 de grens van 100 miljoen exemplaren. De console verscheen oorspronkelijk in november 2020 en heeft daar dus bijna zes jaar over gedaan.

Daarmee blijft de PS5 iets achter op zijn voorganger. De PlayStation 4 bereikte dezelfde mijlpaal na ongeveer vijf jaar en zeven maanden. De huidige generatie heeft echter ook te maken gehad met flinke uitdagingen, waaronder wereldwijde chiptekorten en stijgende hardwareprijzen.

Verkoopcijfers PlayStation 5 lopen terug

Hoewel de PlayStation 5 inmiddels een indrukwekkend aantal exemplaren heeft bereikt, laten de meest recente cijfers wel een dalende verkooptrend zien.

In het eerste kwartaal van boekjaar 2026 verscheepte Sony 1,6 miljoen consoles. In het tweede kwartaal kwamen daar nog eens 2,6 miljoen exemplaren bij. Ter vergelijking: in dezelfde kwartalen een jaar eerder waren dat respectievelijk 2,5 en 4 miljoen consoles.

Het beste verkoopjaar tot nu toe was boekjaar 2023, waarin Sony maar liefst 20,8 miljoen exemplaren verscheepte. In boekjaar 2025 waren dat er 16 miljoen.

Kan GTA 6 de verkoop een nieuwe impuls geven?

Met de release van Grand Theft Auto 6 in aantocht krijgt Sony mogelijk nog een flinke verkoopimpuls. De game van Rockstar Games verschijnt op 19 november en is vooralsnog exclusief aangekondigd voor PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Of de release daadwerkelijk voor een nieuwe verkoopstijging zorgt, moet nog blijken. De PlayStation 5 heeft in ieder geval de grens van 100 miljoen exemplaren bereikt en kan zich inmiddels meten met enkele van de succesvolste consoles ooit.