Het lijkt erop dat Nintendo Switch 2-bezitters ook met de volgende grote avonturen van Lara Croft aan de slag kunnen.

Volgens een bijgewerkt bericht op Amazon News verschijnt namelijk niet alleen Tomb Raider: Legacy of Atlantis op de console, maar ook de nieuwe game Tomb Raider: Catalyst.

De informatie verscheen in een artikel van Amazon News, dat op 9 november werd bijgewerkt. Daarin staat dat beide games verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en Steam.

Voor Tomb Raider: Legacy of Atlantis was een release op de Switch 2 al bekend. De vermelding van Catalyst is echter nieuw. De game werd eerder aangekondigd voor 2028, maar een Nintendo-versie was tot dusver niet bevestigd.

Amazon lijkt Switch 2-versie te bevestigen

Dat de informatie afkomstig is van Amazon maakt het verhaal extra interessant. Amazon Game Studios is namelijk betrokken bij de uitgave van beide games, die worden ontwikkeld door Crystal Dynamics.

Toch is enige voorzichtigheid geboden. Het is nog niet duidelijk of de vermelding bewust is toegevoegd of dat er sprake is van een fout op de website. Zowel Nintendo als Crystal Dynamics heeft de Switch 2-versie vooralsnog niet officieel aangekondigd.

Twee Tomb Raider-avonturen voor Nintendo Switch 2

Als de informatie klopt, krijgt Nintendo’s nieuwste console er in de komende jaren twee grote Tomb Raider-avonturen bij.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 en is een nieuwe interpretatie van het oorspronkelijke avontuur uit 1996. Tomb Raider: Catalyst is een volledig nieuw avontuur en staat gepland voor 2028.

Voorlopig blijft het afwachten of Amazon hiermee daadwerkelijk de komst van beide games naar de Switch 2 heeft bevestigd.