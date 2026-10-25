Een korte blik op Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tijdens de TR30 Derby en MCM London toonde Crystal Dynamics een voorproefje van Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Dertig jaar geleden bestuurden spelers voor het eerst Lara Croft. Met Tomb Raider: Legacy of Atlantis kunnen fans dat iconische avontuur opnieuw beleven. De game verschijnt naar verwachting in 2027 en krijgt een gemoderniseerde versie voor de huidige hardware.

We revealed a new Tomb Raider: Legacy of Atlantis sneak peek at TR30 Derby and MCM London. If you think “you’ve seen enough,” this video contains teases of iconic content 👀 https://t.co/a9nqgCoxmm — Play Tomb Raider (@PlayTombRaider) October 25, 2026

Beelden bevestigen releasedatum Tomb Raider: Legacy of Atlantis

De nieuwe video bevestigt dat de releasedatum nog steeds op 12 februari 2027 staat. Daarnaast bevat de video nieuwe beelden en cinematics. Deze laten zien hoe de technologie zich in de afgelopen drie decennia heeft ontwikkeld.

Lara is te zien met haar twee pistolen en een shotgun. Ook slingert ze aan constructies en schiet ze op reptielen. Daarmee keren herkenbare elementen terug uit de originele game voor de Sony PlayStation, Sega Saturn en pc.

Drie edities en een pre-orderbonus

Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt in drie edities. Spelers die de game vooraf bestellen, krijgen bovendien 48 uur eerder toegang. Ook ontvangen ze de Survivor Outfit als bonus. Hiermee kunnen ze Lara Croft het uiterlijk geven van haar personage uit de reboot van 2013.

Eerder werd al bevestigd dat de remake canoniek is binnen de Survivor Trilogy uit de vroege jaren 2010.

Ook Tomb Raider: Catalyst nog in het vooruitzicht

Tijdens The Game Awards 2025 kondigde Crystal Dynamics de game aan ter ere van het dertigjarig jubileum van de originele Tomb Raider. Die game verscheen destijds voor de Sony PlayStation en Sega Saturn.

Tijdens hetzelfde evenement werd ook een nieuw avontuur aangekondigd: Tomb Raider: Catalyst. Deze game heeft nog geen exacte releasedatum, maar staat gepland voor 2028.