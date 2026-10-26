De geannuleerde Mass Effect 5 had een aanpasbare N7-agent, uitgebreide spionagemogelijkheden en een belangrijke rol voor Liara T’Soni in gedachten.

Nieuwe details van een betrokken creator laten zien wat BioWare met de toekomst van de franchise van plan was.

Het geannuleerde Mass Effect 5 had een heel andere richting kunnen inslaan dan de oorspronkelijke trilogie. De volgende game van BioWare zou spelers meenemen naar een sterrenstelsel dat honderden jaren na de Reaper-oorlog opnieuw verdeeld is. In plaats van een allesvernietigende invasie zouden politieke spanningen, spionage en een mysterieuze vijand centraal staan.

De nieuwe informatie komt van Dantics, een contentcreator die naar eigen zeggen deel uitmaakte van de Mass Effect Council. Deze groep gaf BioWare feedback tijdens de ontwikkeling van de game. Volgens Dantics had de studio ambitieuze plannen voor het volgende hoofdstuk van de sciencefictionfranchise.

Een N7-agent in plaats van een nieuwe Shepard

In Mass Effect 5 zouden spelers een eigen, aanpasbare N7-agent besturen. Het personage moest volgens Dantics eigenschappen combineren van James Bond en John Wick. Dat betekent dat de game niet alleen om vuurgevechten zou draaien, maar ook om spionage, technologische hulpmiddelen en gevechten van dichtbij.

De agent zou beschikken over experimentele technologie die nieuwe mogelijkheden bood tijdens missies. Spelers konden onder meer de omgeving manipuleren, systemen identificeren en gevaren op afstand activeren. Ook zouden brute uitschakelingen op korte afstand onderdeel zijn van de gameplay.

De missies waren volgens de gedeelde informatie handgemaakt, vergelijkbaar met die uit de oorspronkelijke Mass Effect-trilogie. Tegelijkertijd zouden spelers meer vrijheid krijgen bij het voltooien van hun opdrachten, met mogelijkheden die aan de Hitman-reeks doen denken.

Een sterrenstelsel verdeeld in drie machtsblokken

Het verhaal zou zich meer dan 600 jaar na de Reaper-oorlog afspelen. In deze verre toekomst is het sterrenstelsel verdeeld in drie grote machtsblokken.

De mensheid zou samenwerken met onder andere de Krogan en Batarians. De bekende Raad-rassen, waaronder de Asari, Salarian en Turian, zouden hun eigen alliantie vormen. Ondertussen zouden de Geth zijn uitgegroeid tot een derde grootmacht, met door hen gebouwde megastructuren.

In plaats van opnieuw een allesoverheersende dreiging zoals de Reapers te introduceren, zou Mass Effect: Universe zich richten op een galactische Koude Oorlog. Achter de conflicten tussen de verschillende facties zou bovendien een mysterieuze tegenstander schuilgaan.

Deze setting had BioWare de mogelijkheid kunnen bieden om nieuwe conflicten te verkennen, zonder de schaal van de oorspronkelijke trilogie simpelweg te herhalen.

Verbinding met Mass Effect: Andromeda

De tijdlijn van Mass Effect 5 zou ook ruimte bieden voor een verbinding met Mass Effect: Andromeda. Beide verhalen spelen zich ongeveer in dezelfde periode af, waardoor de gebeurtenissen in de Melkweg en Andromeda met elkaar verbonden hadden kunnen worden.

Ook de erfenis van Commander Shepard zou behouden blijven. Volgens Dantics wilde BioWare rekening houden met de keuzes die spelers in de oorspronkelijke trilogie hadden gemaakt. De nieuwe game zou dus niet zomaar één einde van Mass Effect 3 als de enige juiste uitkomst aanwijzen.

Daarnaast zou Liara T’Soni terugkeren. De bekende Asari zou inmiddels zijn uitgegroeid tot een bijzonder machtige Matriarch. Daarmee zou BioWare een vertrouwd personage kunnen terugbrengen, terwijl het verhaal tegelijkertijd een nieuwe generatie en een andere politieke situatie introduceert.

Meer ruimte voor relaties en teamconflicten

Niet alleen de actie en het universum zouden veranderen. Ook de relaties tussen personages zouden opnieuw een belangrijke rol spelen.

Volgens Dantics zouden teamgenoten onderling met elkaar in conflict kunnen raken. Daarnaast zouden romantische relaties terugkeren, waarbij BioWare volgens hem niet van plan was die mogelijkheden af te zwakken.

Daarmee leek de studio opnieuw in te zetten op elementen die voor veel fans een belangrijk onderdeel van de oorspronkelijke trilogie vormden: keuzes, relaties en personages die niet altijd op één lijn zitten.

Een toekomst die we mogelijk nooit te zien krijgen

De gedeelde details schetsen het beeld van een Mass Effect-game die vertrouwde elementen wilde combineren met een andere speelstijl en een nieuwe politieke situatie. De aanpasbare N7-agent, de vrijheid tijdens missies en de verbinding tussen de Melkweg en Andromeda hadden de franchise een nieuwe richting kunnen geven.

Toch blijft voorzichtigheid geboden. Een deel van deze informatie is afkomstig van Dantics en beschrijft plannen voor een project dat inmiddels is geannuleerd. Het is daarom niet zeker dat alle genoemde ideeën uiteindelijk in de game terecht zouden zijn gekomen.

Voorlopig lijkt Mass Effect 5 daarmee vooral een blik te bieden op wat had kunnen zijn. Of de franchise ooit alsnog een vergelijkbare toekomst krijgt, blijft onzeker.

Bron: Insider Gaming, op basis van informatie gedeeld door Dantics en berichtgeving over de geannuleerde game.