Niet iedere Call of Duty-speler zit te wachten op gevechten tegen andere spelers. Een nieuwe petitie roept Activision en Infinity Ward op om een PvE-modus toe te voegen aan DMZ in Call of Duty: Modern Warfare 4.

De discussie over de toekomst van DMZ laait opnieuw op. Een deel van de community wil graag de extraction-modus spelen zonder voortdurend rekening te hoeven houden met vijandige spelers. Om die wens kracht bij te zetten, is er een petitie gestart waarin wordt gevraagd om een aparte PvE-modus.

De petitie verscheen op 22 oktober op Change.org en richt zich op Activision en Infinity Ward. De initiatiefnemer hoopt dat de ontwikkelaars een speelstijl mogelijk maken waarbij spelers samen missies kunnen voltooien en computergestuurde tegenstanders kunnen uitschakelen, zonder dat andere spelers hun voortgang in gevaar brengen.

Niet iedereen wil PvP in DMZ

DMZ draait om het verkennen van een gebied, het verzamelen van buit en het voltooien van opdrachten voordat je veilig kunt ontsnappen. De combinatie van PvP en PvE zorgt ervoor dat spelers niet alleen rekening moeten houden met computergestuurde vijanden, maar ook met andere squads die dezelfde omgeving verkennen.

Juist dat laatste vormt voor een deel van de community een struikelblok. Spelers die vooral geïnteresseerd zijn in missies, het verhaal en het bevechten van AI-tegenstanders kunnen hun voortgang verliezen door een confrontatie met andere spelers. Ook confrontaties bij extractiepunten en het verlies van verzamelde uitrusting zorgen voor frustratie.

De voorstanders van een PvE-modus willen daarom een alternatief waarin samenwerking en het voltooien van opdrachten centraal staan. Zo kunnen spelers de wereld van DMZ verkennen zonder dat ieder contact met een andere squad mogelijk uitloopt op een gevecht.

Petitie wijst op andere extraction-shooters

De initiatiefnemer wijst erop dat een PvE-optie de toegankelijkheid van DMZ kan vergroten. Volgens de petitie zou een dergelijke modus niet alleen aantrekkelijk zijn voor casual spelers, maar ook voor nieuwkomers en spelers die liever samenwerken dan tegen elkaar strijden.

Andere games laten bovendien zien dat extraction-gameplay niet uitsluitend om PvP hoeft te draaien. Escape from Tarkov beschikt bijvoorbeeld over een afzonderlijke PvE-variant, terwijl Marathon en Gray Zone Warfare eveneens mogelijkheden bieden om tegen computergestuurde tegenstanders te vechten.

Ook ARC Raiders heeft geëxperimenteerd met een PvE-gerichte speelervaring. Daarmee is de wens voor een dergelijke optie binnen het genre bepaald niet uniek.

Voorlopig geen officiële toezegging

De petitie vraagt Activision en Infinity Ward om een PvE-optie aan DMZ toe te voegen, maar er is vooralsnog geen officiële toezegging dat deze er daadwerkelijk komt.

Bovendien is er een belangrijk tegenargument. Voorstanders van de huidige PvPvE-opzet vinden dat de dreiging van andere spelers juist bij de spanning van een extraction-shooter hoort. Zonder die dreiging zou een deel van de risico’s en strategische keuzes verdwijnen die DMZ kenmerken.

Een afzonderlijke PvE-afspeellijst zou beide groepen echter de mogelijkheid kunnen geven om op hun eigen manier te spelen. PvP-liefhebbers behouden dan de bestaande uitdaging, terwijl andere spelers zich volledig op missies en computergestuurde vijanden kunnen richten.

Komt er alsnog een PvE-modus voor DMZ?

Of de petitie voldoende steun krijgt om Activision en Infinity Ward tot actie aan te zetten, moet nog blijken. Op het moment van schrijven staat de petitie op 435 handtekeningen, met een eerstvolgend doel van 500.

Voorlopig blijft DMZ dus een ervaring waarin spelers zowel tegen AI-tegenstanders als tegen andere spelers moeten vechten. Of de ontwikkelaars uiteindelijk een aparte PvE-modus toevoegen, is nog niet bekend.

Bronnen: Insider Gaming en de petitie op Change.org.