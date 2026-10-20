Toekomst PvE modus Arc Raiders wordt in november bepaald

Vorige week konden spelers van Arc Raiders voor het eerst een PvE-modus testen. Met meer dan 30 miljoen gespeelde rondes lijkt de modus een succes, maar de ontwikkelaar neemt pas volgende maand een besluit over de toekomst ervan.

De ontwikkelaar laat in een nieuwe blogpost op de officiële website weten dat het de komende tijd alle beschikbare gegevens gaat analyseren. Daarnaast wordt er de komende dagen een enquête verspreid onder een ‘representatieve steekproef’ van Arc Raiders-spelers om meer inzicht te krijgen in hun ervaringen en voorkeuren.

*“De tijdelijke test met de PvE-matchmakingoptie is afgelopen. We willen iedereen bedanken die heeft deelgenomen en ons waardevolle data en inzichten heeft verschaft.

Er zijn tijdens de testperiode meer dan 30 miljoen PvE-rondes gespeeld. Dat levert ons een enorme hoeveelheid informatie op om te analyseren! We hebben daarom wat tijd nodig om de cijfers te bestuderen en de belangrijkste inzichten te verkrijgen.”*

Embark is altijd een ontwikkelaar geweest die sterk op data vertrouwt. Dat blijkt ook uit de manier waarop de studio tot nu toe met de ontwikkeling van de game is omgegaan. De hoeveelheid verzamelde gegevens is enorm en de uiteindelijke beslissing kan grote gevolgen hebben voor de toekomst van ARC Raiders.

De PvE-modus lijkt in ieder geval op veel belangstelling te kunnen rekenen. Een deel van de community hoopt dan ook dat Embark de optie permanent beschikbaar maakt. Of de ontwikkelaar aan die wens tegemoetkomt, moet nog blijken.

In november neemt Embark hoe dan ook een besluit over de toekomst van de PvE-content.

Daarnaast heeft het team vandaag update 2.2.0 uitgebracht. Deze update bevat verschillende bugfixes en verbeteringen die voortbouwen op de ervaringen met recente patches.

Hebben jullie de PvE-modus van Arc Raiders getest? En vinden jullie dat de game nog volop toekomst heeft, of is het hoogtepunt inmiddels voorbij? Laat het ons weten in de reacties!