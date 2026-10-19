Ontwikkelaar Embark Studios introduceert Dynamic Commentary in Season 12. De commentator kan je spelersnaam noemen wanneer je iets bijzonders doet tijdens een wedstrijd. De functie is voorlopig in bèta en je kunt ook de Anonymous-modus inschakelen.

Commentaar dat persoonlijker wordt

In The Finals speelt de commentator een belangrijke rol bij het overbrengen van de actie. Met Dynamic Commentary gaat de game een stap verder: de commentator kan nu ook de spelersnaam noemen wanneer je iets bijzonders doet tijdens een wedstrijd.

Daardoor kan het commentaar beter aansluiten op wat er op dat moment gebeurt. Het moet wedstrijden een persoonlijker karakter geven en ervoor zorgen dat belangrijke acties nog meer opvallen. Het is een opvallende toevoeging aan een game waarin spectaculaire gevechten en opvallende momenten centraal staan.

De functie verschijnt eerst in bèta

Dynamic Commentary wordt voorlopig als bèta aangeboden. Dat betekent dat de ontwikkelaars de functie verder kunnen testen en verbeteren op basis van ervaringen van spelers. Het is nog afwachten hoe uitgebreid de functie uiteindelijk wordt en hoe goed de commentator verschillende spelersnamen kan uitspreken.

Spelers die liever niet hebben dat hun naam in het commentaar wordt genoemd, kunnen bovendien gebruikmaken van de Anonymous-modus. Daarmee houdt de game rekening met spelers die hun identiteit liever niet in de schijnwerpers zetten.

Een nieuwe stap voor AI in games?

Het uitspreken van spelersnamen is een voorbeeld van hoe technologie games persoonlijker kan maken. In plaats van uitsluitend vooraf opgenomen zinnen te gebruiken, kan het commentaar beter aansluiten bij de individuele speler en diens acties.

Het is nog geen garantie dat iedere naam perfect wordt uitgesproken, maar het idee laat zien hoe ontwikkelaars zoeken naar nieuwe manieren om wedstrijden levendiger te maken. Als de functie goed werkt, kan dit ook andere multiplayergames inspireren om hun commentaar dynamischer te maken.

Wat vind jij van Dynamic Commentary?

Met Dynamic Commentary probeert Embark Studios de beleving van The FINALS verder uit te breiden. De bètafase moet uitwijzen hoe goed de functie in de praktijk werkt en of spelers het prettig vinden om hun eigen naam tijdens wedstrijden te horen.

Zou jij het leuk vinden als een commentator jouw spelersnaam noemt na een indrukwekkende actie, of zet je die functie liever uit? Laat het ons weten in de reacties!

Bron: Insider Gaming