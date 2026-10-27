Embark Studios onderzoekt of de tijdelijke PvE-modus van ARC Raiders een permanente toevoeging moet worden.

Tijdens de test speelden gamers meer dan 30 miljoen PvE-potjes, maar de ontwikkelaar wil eerst onderzoeken wat spelers precies van de modus verwachten.

De tijdelijke PvE-modus van ARC Raiders is inmiddels afgelopen, maar mogelijk keert deze in de toekomst terug. Ontwikkelaar Embark Studios bekijkt momenteel de resultaten van het experiment en onderzoekt of een permanente PvE-optie bij de extraction shooter past.

Tijdens de test, die van 13 tot en met 20 oktober plaatsvond, konden spelers kiezen tussen de gebruikelijke PvPvE-ervaring en een PvE-modus. In die laatste variant konden spelers elkaar geen schade toebrengen en lag de nadruk op samenwerken om de vijandelijke ARC-machines te verslaan.

Volgens Embark leverde de test meer dan 30 miljoen gespeelde PvE-potjes op. Daarmee heeft de studio een flinke hoeveelheid gegevens verzameld om te analyseren voordat er een beslissing wordt genomen over de toekomst van de modus.

Embark zoekt naar de juiste invulling

In gesprek met MP1st vertelde executive producer Aleksander Grøndal dat de ontwikkelaar aanvankelijk terughoudend was over een aparte PvE-modus. Dat had onder meer te maken met de oorspronkelijke ontwikkeling van ARC Raiders.

De game begon namelijk als een coöperatieve PvE-looter, voordat Embark besloot het concept om te vormen tot de PvPvE-extraction shooter die we vandaag kennen. De studio wil daarom voorkomen dat een nieuwe spelmodus ten koste gaat van de oorspronkelijke identiteit van de game.

Tegelijkertijd ziet Grøndal mogelijkheden om meer soorten spelers aan te spreken. Sommige gamers willen ARC Raiders graag spelen zonder de spanning van confrontaties met andere spelers. De uitdaging is volgens hem om aan die behoefte tegemoet te komen zonder het fundament van de game te ondermijnen.

Embark onderzoekt daarom verschillende mogelijkheden. De PvE-modus zou bijvoorbeeld kunnen dienen als een ontspannen alternatief tussen intensievere PvPvE-potjes, een uitdaging waarbij spelers het tegen de AI opnemen of een uitgebreidere ervaring waarin PvP volledig ontbreekt.

Komt de PvE-modus definitief terug?

Een definitieve beslissing heeft Embark nog niet genomen. De ontwikkelaar wil eerst begrijpen wat spelers precies zoeken in een PvE-ervaring en welke gevolgen de verschillende opties hebben voor toekomstige updates.

Een permanente PvE-modus brengt namelijk ook extra werk met zich mee. Embark moet dan rekening houden met de ontwikkeling van nieuwe content voor verschillende spelmodi, zodat beide ervaringen interessant blijven.

De tijdelijke test heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat er belangstelling is voor PvE binnen ARC Raiders. Of dat voldoende is voor een permanente terugkeer, moet nog blijken. Embark verwacht in november 2026 met meer informatie over de uitkomsten van het onderzoek te komen.

Voorlopig blijft de klassieke PvPvE-modus dus de standaardervaring. Spelers die hopen op een blijvende mogelijkheid om uitsluitend tegen de ARC-machines te vechten, zullen nog even geduld moeten hebben.