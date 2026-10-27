Pocketpair staat open voor een gesprek over een mogelijke Nintendo Switch 2-versie van Palworld. Een officiële aankondiging is er nog niet, terwijl de rechtszaak met Nintendo voortduurt.

Een versie van Palworld voor de Nintendo Switch 2 is nog niet aangekondigd, maar ontwikkelaar Pocketpair sluit de mogelijkheid niet uit. CEO Takuro Mizobe heeft in een interview met VGC aangegeven dat de studio graag in gesprek zou gaan over een mogelijke release op Nintendo’s nieuwste console.

Mizobe is positief over de Switch 2 en ziet de console als een belangrijk platform voor de Japanse game-industrie. Volgens de topman zou Pocketpair graag de mogelijkheden bespreken als daar in de toekomst een gelegenheid voor ontstaat.

Palworld voor Switch 2 is nog niet bevestigd

De uitspraken betekenen niet dat Pocketpair momenteel daadwerkelijk werkt aan een Switch 2-versie. De studio heeft geen release aangekondigd en ook over een mogelijke releasedatum is niets bekend.

Eerder waren er al twijfels over een Nintendo-versie van de populaire survivalgame. In juni 2024 liet Mizobe weten dat een port naar de oorspronkelijke Nintendo Switch technisch lastig zou kunnen zijn. De game stelt relatief hoge eisen aan de hardware.

In maart 2025 liet Pocketpair-communicatiedirecteur John Buckley tegenover IGN weten dat een versie voor de Switch 2 het overwegen waard was, mits de hardware krachtig genoeg zou zijn. Inmiddels staat de deur volgens Mizobe dus nog altijd open voor gesprekken over een mogelijke overstap naar het Nintendo-platform.

Rechtszaak met Nintendo blijft een obstakel

Een mogelijke release op de Switch 2 komt ook met een juridische complicatie. Nintendo en The Pokémon Company klaagden Pocketpair in september 2024 aan wegens vermeende patentinbreuk.

De zaak werd in november 2025 aangepast en richt zich sindsdien op oudere versies van Palworld, nadat Pocketpair bepaalde omstreden spelmechanieken had aangepast. De juridische procedure loopt echter nog steeds.

Volgens VGC staat een voorlopige beoordeling door de rechtbank in Tokio gepland voor 9 november 2026. Mizobe kon tijdens het interview niet inhoudelijk ingaan op de rechtszaak.

Of Palworld uiteindelijk naar de Nintendo Switch 2 komt, blijft daarmee onzeker. Pocketpair heeft in ieder geval aangegeven open te staan voor gesprekken, maar concrete plannen zijn vooralsnog niet bekend.