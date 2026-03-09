Na Palworld komt er nog een Pokémon-achtige kloon genaamd Pickmon

Hoewel Pocketpair nog in een rechtszaak met Nintendo zit over Palworld komt Pocketgame met een andere kloon genaamd Pickmon. Snap jij hem nog? Lees snel verder!

Pocketgame heeft namelijk Pickmon aangekondigd voor PC (Steam), PlayStation 5 en Nintendo Switch. De game valt op omdat het nog meer van Nintendo kloont dan Palworld al deed. Zo lijkt het hoofdpersonage zo uit Breath of the Wild gestapt te zijn en hebben de beesten uit de game verdacht veel gelijkenissen met Pokémon. Zo zien we een beest dat lijkt op Charizard en zien we allerlei varianten op Pikachu.

Full trailer for ‘Pickmon’, an open-world survival game that looks like ‘Pokémon’ and ‘Palworld’, except monster capturing is done with “cards” pic.twitter.com/fTsIXZIFss — Dexerto (@Dexerto) March 9, 2026

Daarentegen heeft Pickmon meer gelijkenissen met Palworld, zoals dat het een survivalgame is en geweren gebruikt. We zijn zelf benieuwd hoe lang Pocketgame hier nog meer door kan gaan, want het enige wat er echt anders is aan de game is dat de beesten worden gevangen met kaarten in plaats van ballen.

Wat denken jullie hiervan? Is het een slimme manier om een Pokémon achtige game na andere platformen te krijgen? Onlangs zagen we ook al de onthulling van Animo voorbij komen, waarvan we niet weten of Nintendo daar iets mee aan het doen is. Of denk je dat Nintendo hier wel snel een stokje voor steekt?