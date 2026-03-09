Microsoft blijft volgens CEO investeren in gaming

Volgens Satya Nadella blijft gaming de grootste vorm van entertainment en zal men ook gewoon in deze industrie blijven investeren.

Tijdens een Q&A liet de CEO van Microsoft weten dat het bedrijf, ondanks de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren, gewoon blijft investeren in gaming.

“Daarom blijf ik optimistisch over gaming. Phil heeft me altijd gezegd dat gaming de grootste vorm van entertainment is. De vraag is dus: hoe ziet gaming er in de toekomst uit als je het zo breed mogelijk bekijkt? Dat betekent niet dat we afstand nemen van wat mensen nu doen, zoals grote AAA-games op consoles. De echte vraag is waar we nog meer naartoe kunnen om die ervaring verder uit te breiden.

Voor mij staat vast dat we blijven inzetten op gaming. We blijven investeren en dat zullen we ook altijd doen. Het is aan dit team om te laten zien dat ze uitblinken in uitvoering en creativiteit. Software brengt altijd risico’s met zich mee, maar bij games komt daar nog een extra laag van creatief risico bij. Dat maakt het anders dan veel andere software. Juist daarom moeten we er simpelweg de beste in zijn.”

Xbox heeft het de laatste jaren moeilijker dan men had verwacht. De consoles verkopen niet meer zo goed en ook de first party games verkopen niet volgens verwachting. Inmiddels heeft het bedrijf hun strategie over de boeg gegooid en verschijnen de first party games ook op andere platformen. Zo verschijnt South of Midnight binnenkort voor de PlayStation 5 en Switch 2 en komt Forza Horizon 6 (uiteindelijk) ook naar de console van Sony.

We weten dat Xbox hun focus al aan het verleggen is richting de volgende generatie console, die de codenaam Project Helix heeft gekregen. Dit wordt een hybride PC-console, waarbij dus ook PC-games van andere digitale winkels als Steam en de Epic Games Store op gespeeld kunnen worden.

Vandaag hoorden we nog dat de nieuwe Xbox iets krachtiger zal worden dan de PlayStation 6, maar dat het prijskaartje er ook naar zal zijn. Tijdens de GDC, die vandaag begonnen is, wordt er meer informatie over de console verwacht. Houd dus de site in de gaten!