Pokémon kloon Pickmon gaat door het leven als Pickmos

Vorige maand meldden we over een Pokémon-achtige kloon gemixt met Palworld en een bekend uitziende hoofdpersonage. Inmiddels heeft de ontwikkelaar de naam gewijzigd naar Pickmos.

De game werd in een klap bekend omdat het wel verdacht veel inspiratie had gehaald uit de eerder genoemde games, maar ook uit The Legend of Zelda, gezien het hoofdpersonage verdacht veel op Link lijkt.

De studio heeft de naam van de game gewijzigd naar Pickmos, omdat het beter bij de game zou passen. Mos zou wijzen naar een groot kosmos.

In een verklaring meldt PocketGame (wat ook verdacht veel lijkt op PocketPair van Palworld):

“Deze naam draagt een krachtigere aanwezigheid en past beter bij het fantasie-avontuur dat we voor jullie aan het bouwen zijn.”

Game Renaming Announcement:The Evolution of Pickmos

Dear Players,

Since the beginning of development,

we have been dedicated to building

a unique and profound ecological world.

To better align with our brand identity and lore,

our title is officially changing:… pic.twitter.com/3sgnTkvbTd — Pickmos / Pickmon / ピックモス (@PickMon_EN) April 10, 2026

Op social media zijn de gamers ervan overtuigd dat de naamswijziging te maken heeft met het voorkomen van een rechtszaak. Zo werd er onder berichten van Pickmon Pickmos slogan “Gotta Sue Them All” geplaatst. Echter zijn ze er nog steeds van overtuigd dat, ondanks de naamswijziging, de game door Nintendo in de gaten wordt gehouden.