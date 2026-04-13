Amazon schaalt Luna-functies terug en stopt met externe integraties

Amazon heeft aangekondigd dat het een aantal belangrijke functies van zijn cloudgamingdienst Luna gaat afbouwen. De veranderingen hebben vooral impact op spelers die gebruikmaken van externe abonnementen en bibliotheken via het platform.



Per direct is het niet langer mogelijk om abonnementen zoals Ubisoft+ of Jackbox Games via Luna aan te schaffen. Daarnaast verdwijnt op 3 juni de zogeheten “Bring Your Own Library”-functie, waarmee spelers toegang kregen tot games uit externe winkels zoals EA, GOG en Ubisoft.

Bestaande abonnementen die via Luna zijn afgesloten, worden automatisch stopgezet aan het einde van de lopende factureringsperiode. Spelers die hun Ubisoft+-abonnement rechtstreeks via Ubisoft hebben afgesloten, kunnen deze nog tot 10 juni gebruiken via Luna. Hetzelfde geldt voor losse games die via Ubisoft zijn gekocht.

Amazon laat weten dat er geen terugbetalingen worden aangeboden voor aangekochte software. Wel behouden spelers toegang tot hun games via de oorspronkelijke platforms, zoals de EA App, GOG Galaxy en Ubisoft Connect.

Volgens Amazon maakt deze stap deel uit van een bredere koerswijziging. Het bedrijf wil zich meer richten op andere vormen van gaming binnen Luna, waaronder sociale en toegankelijke ervaringen zoals het GameNight-partyformat.

Met deze beslissing lijkt Amazon zijn strategie rond Luna verder aan te scherpen, waarbij de focus verschuift van externe integraties naar een meer eigen, gecureerde game-ervaring.