Nieuwe details over Fire Emblem: Fortune’s Weave duiken op via PEGI-rating

Hoewel Fire Emblem: Fortune’s Weave al eerder door Nintendo is aangekondigd als de volgende mainline titel in de populaire tactische RPG-serie, zijn er nu nieuwe details opgedoken via de Europese keuringsinstantie PEGI. De game heeft een leeftijdsclassificatie van 12+ gekregen, wat in lijn ligt met eerdere delen in de franchise.



De PEGI-rating is vaak een teken dat een release dichterbij komt, al blijft een concrete releasedatum vooralsnog uit. De game wordt verwacht te verschijnen op de Nintendo Switch 2, waar het vermoedelijk een van de grotere titels voor het platform zal zijn.

Interessant genoeg is Fire Emblem: Fortune’s Weave niet de enige titel die recent door PEGI is beoordeeld. Ook Splatoon Raiders verscheen in de database, wat erop kan wijzen dat Nintendo zich voorbereidt op meerdere aankondigingen of updates in de nabije toekomst.

Voor nu is het wachten op meer informatie vanuit Nintendo, maar het lijkt erop dat fans van de serie niet lang meer hoeven te wachten op nieuwe details.