Nieuwe Call of Duty niet meer na Xbox Game Pass?

Het zou zo maar kunnen dat Microsoft niet meer de nieuwste Call of Duty rechtstreeks op Xbox Game Pass laat verschijnen.

Journalist Jef Corden heeft namelijk vernomen dat de platformhouder overweegt om de nieuwste Call of Duty vanaf dag één op Xbox Game Pass uit te brengen.

“Het zou interessant zijn om te zien of ze Call of Duty dit jaar uit Game Pass halen, wat volgens mij een mogelijkheid is. Ik denk dat het wellicht wat zwakke plekken in de strategie aan het licht zal brengen.”

Volgens de journalist zorgt het uitbrengen van de nieuwste Call of Duty op Xbox Game Pass voor twee problemen. De eerste is dat er door het grote budget minder geld overblijft om andere games op Xbox Game Pass uit te brengen en ten tweede wordt Call of Duty niet meer zo veel verkocht omdat de game goedkoper via de service kunnen spelen.

“Game Pass heeft het businessmodel van Call of Duty op een behoorlijk negatieve manier verstoord. Microsoft hanteert een formule, een soort ‘member weighted’-formule, waarmee ze de inkomsten van Game Pass doorberekenen aan de studio. Dus als een grote game zoals Call of Duty op Game Pass verschijnt, slokt dat een groot deel van die inkomsten op, waardoor er minder geld overblijft voor nieuwe content. En je hebt nieuwe content nodig om te voorkomen dat abonnees opzeggen. Dus CoD is zo groot dat het Game Pass schaadt. Maar tegelijkertijd schaadt het feit dat je Call of Duty niet hoeft te kopen en het goedkoper kunt krijgen, Call of Duty ook weer.”

Na verluidt verschijnt dit jaar Call of Duty Modern Warfare 4, al is dat nog niet officieel aangekondigd. De game zou eigenlijk ook op de nieuwe Xbox moeten verschijnen, maar doordat de release van de volgende Xbox nog niet vastligt, is nog niks zeker.