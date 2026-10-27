Nintendo houdt op woensdag 28 oktober een nieuwe Indie World Showcase. Tijdens de presentatie van ongeveer 15 minuten krijgen we nieuwe aankondigingen en updates over indiegames voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Nintendo heeft een nieuwe Indie World Showcase aangekondigd. De presentatie vindt morgen, woensdag 28 oktober, plaats en staat volledig in het teken van indiegames die naar de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 komen.

De uitzending begint om 15.00 uur Nederlandse tijd en duurt ongeveer 15 minuten. Nintendo belooft nieuwe aankondigingen en updates over aankomende games, maar heeft nog niet bekendgemaakt welke titels tijdens de presentatie voorbij zullen komen.

Welke indiegames krijgen we te zien?

Welke games Nintendo tijdens de showcase uitlicht, blijft voorlopig een verrassing. De presentatie biedt ontwikkelaars de gelegenheid om nieuwe projecten aan te kondigen en meer te vertellen over eerder aangekondigde games.

Tijdens de vorige Indie World Showcase, die in maart plaatsvond, kwamen onder meer Denshattack, Mixtape, InKonbini, Grave Seasons, Outbound, Ratatan en Blue Prince voorbij.

Het is nog niet bekend of we tijdens de nieuwe presentatie updates krijgen over deze games of dat Nintendo vooral nieuwe titels laat zien. Ook eventuele releasedata en verrassingsreleases zijn nog niet bevestigd.

Waar kun je de Indie World Showcase bekijken?

De presentatie is woensdag 28 oktober vanaf 15.00 uur Nederlandse tijd te bekijken via de officiële kanalen van Nintendo. De uitzending duurt ongeveer een kwartier.

Met de showcase krijgen bezitters van zowel de Nintendo Switch als de Nintendo Switch 2 weer een blik op de indiegames die de komende tijd naar de consoles komen. Welke verrassingen Nintendo in petto heeft, ontdekken we morgen tijdens de uitzending.